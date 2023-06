Pugilato – Trofeo Città di Gioia del Colle con la Quero

Sabato 1 luglio, Gioia del Colle si prepara ad accogliere con entusiasmo il ritorno del pugilato in città, grazie alla famiglia Donvito. Il “Trofeo Città di Gioia del Colle”, che si svolse per la prima volta ventitré anni fa, nel dicembre 2000, sarà nuovamente organizzato con grande dedizione da Antonio Donvito, padre dei due pugili gioiesi Alessandro e Davide, in collaborazione con la Quero-Chiloiro e il tecnico locale Giuseppe Fico.

L’evento si terrà nella suggestiva piazza Plebiscito, nel centro della città, con inizio alle ore 20:30. Tuttavia, qualora le condizioni meteo non permettessero lo svolgimento all’aperto, il Palazzetto dello Sport diventerà la nuova location. La manifestazione vedrà protagonisti gli atleti della Quero-Chiloiro che si confronteranno con pugili provenienti dalle palestre abruzzesi Pugilistica Rosetana e Pugilistica Giuliese. Inoltre, parteciperanno anche l’Accademia pugilistica Portoghese di Bari, l’Accademia pugilistica andriese e la Team Capuano brindisina.

Tra i match più attesi, ci saranno quelli dei pugili gioiesi. Alessandro Donvito salirà sul ring nella categoria élite 71 kg, mentre suo fratello Davide combatterà nella categoria élite 63,5 kg. Altri rappresentanti di Gioia del Colle includono Marcello Fico nella categoria élite 75 kg e Daniele Marchitelli nella categoria youth 63,5 kg. La Quero-Chiloiro schiererà anche altri talentuosi pugili come Ivan Gimmi e Antonello Palmisano nella categoria élite 80 kg, Giacomo Gioioso nella categoria élite 71 kg, Maichol Albano nella categoria élite 63,5 kg, Ivan De Meis nella categoria youth 71 kg, Domenico Vacca nella categoria junior 63 kg, Alessandro Palumbo nella categoria 60 kg, Christian Tursi nella categoria 54 kg e Felice Di Cuia nella categoria 52 kg.

La serata si aprirà con emozionanti incontri giovanili di sparring, che vedranno protagonisti alcuni talentuosi pugili tarantini. Simone Intermite, George Caforio, Cataldo Motolese, Samuele Del Gaudio, Dennys Abbinante e Giovanni De Giorgio si sfideranno per ottenere la qualifica allievi e canguri.

L’organizzazione di questo “Trofeo di Gioia del Colle” rappresenta un importante contributo per la promozione del pugilato nella regione e offre a numerosi giovani atleti l’opportunità di realizzare i propri sogni nel mondo della boxe. Il patrocinio del comune e il supporto delle varie palestre coinvolte dimostrano l’entusiasmo e l’impegno della comunità per lo sviluppo di questa disciplina sportiva.