Andrea Delogu in Puglia con lo spettacolo “40 e sto”

Andrea Delogu inaugura la stagione teatrale in Puglia, con lo spettacolo “40 e sto”. Il 15 dicembre Nardò e il 17 dicembre Gioia del Colle

Andrea Delogu, straordinaria attrice romagnola, questo fine settimana sarà la protagonista dell’inaugurazione di due stagioni teatrali in Puglia. Venerdì 15 dicembre prenderà il via la stagione del Teatro Comunale di Nardò. Domenica 17 sarà il turno del Teatro Rossini di Gioia del Colle, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

L’attrice sarà sul palco alle ore 21:00 con lo spettacolo “40 e sto” . La produzione è diretta dal regista Enrico Zaccheo e scritta in collaborazione con Alberto Caviglia, Rossella Rizzi e Giovanna Salvatori. Questo lavoro teatrale affronta il tema delle donne alla soglia dei 40 anni. Esplorando il momento del giro di boa, la crisi personale e la possibilità di una rinascita.

Nel corso dello spettacolo, Andrea Delogu attingerà ampiamente dalla sua vita privata, regalando al pubblico uno straordinario flusso di coscienza. Insieme ad una rappresentazione sincera durante un viaggio sorprendente, attraverso temi come la libertà e la sfida ai pregiudizi.

“40 e sto” è un progetto nato dall’idea di Andrea Delogu e Rossella Rizzi. La pièce è stata scritta da Alberto Caviglia, Andrea Delogu, Rossella Rizzi e Giovanna Salvatori, con la regia di Enrico Zaccheo. Lo spettacolo offre uno sguardo frizzante e audace sulle donne che si avvicinano ai 40 anni. Interpretando il concetto di crisi, rinascita, libertà e la lotta contro i luoghi comuni.

Durante la performance, Andrea Delogu naviga tra incontri bizzarri, avventure romantiche, traslochi, esplorazioni sui social media, esperienze nei supermercati per single, il mondo della musica con Max Pezzali, l’invadenza dei paparazzi, viaggi e la lettura di libri e giornali. La sua esibizione è un sincero e spiritoso flusso di coscienza che toccherà il cuore degli spettatori.

In questo straordinario viaggio, l’attrice si mostra senza filtri, conducendoci nella sua nuova vita da quarantenne che sta esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa epoca singolare. Sorpresa dalle aspettative degli uomini, dalle pressioni della società che insiste per farla diventare madre, e dal desiderio di sentirsi accettata, Andrea capisce che compiere 40 anni significa giocare un’altra partita. Perchè questa volta, la posta in gioco è la cosa più importante di tutte: la libertà di essere sé stessi.