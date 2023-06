Torna la Festa di San Pietro a Mottola

“Mottola si prepara ad accogliere nuovamente la Festa di San Pietro, dopo una pausa forzata di quattro anni a causa della pandemia. Questa importante manifestazione popolare, giunta alla ventiduesima edizione, è organizzata dal Gruppo Folkloristico ‘Mottola Fnodd OdV’ con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale di Mottola e in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, guidata da Don Graziano Marangi.

La Festa di San Pietro 2023 si svolgerà nella serata di giovedì 29 giugno sul sagrato della Chiesa di San Pietro Apostolo, in Via Gerolamo Gerloni a Mottola. Durante l’evento, saranno allestiti stand enogastronomici, di artigianato e di oggettistica varia. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338.7294467.

La manifestazione avrà inizio con i festeggiamenti religiosi in onore di San Pietro Apostolo, tra cui la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo della Diocesi di Castellaneta, alle ore 19. Seguirà una suggestiva Processione per le vie del quartiere.

Alle ore 21:00, l’apertura della Festa di San Pietro vedrà protagonista il cantautore mottolese Vito Rotolo, che presenterà un brano tratto dal suo primo album musicale intitolato ‘Amore eterno’. A seguire, il Gruppo Folkloristico ‘Motl Fnodd’ si esibirà con il suo repertorio di canti e balli della tradizione popolare di Mottola.

Il momento clou della serata, previsto per le ore 22:00, sarà l’esibizione del famoso cantante Graziano Galatone, noto per la sua partecipazione al popolare programma televisivo ‘I fatti Vostri’ e per il suo coinvolgimento in celebri musical come ‘Notre Dame de Paris’ di Riccardo Cocciante, ‘Tosca-Amore disperato’, ‘I Promessi Sposi’, ‘Lorenzo il Magnifico’ e ‘Bernadette’.

La Festa di San Pietro 2023 si concluderà con l’estrazione dei premi della lotteria e lo spettacolo tradizionale di fuochi pirotecnici, previsto per le ore 23:00.

La Festa di San Pietro a Mottola è stata caratterizzata negli anni precedenti dalla partecipazione di noti artisti di fama nazionale, come l’Orchestra Casadei, Wilma Goich, Edoardo Vianello, Pippo Franco e Fiordaliso.

Il Comitato organizzatore della Festa di San Pietro di quest’anno è composto da Piero Palagiano, Angelo Notaristefano, Vito Coletta, Ciro Vacca, Mariella Bradascio e Cosimo De Pace, con Piero Palagiano che svolge il ruolo di coordinatore