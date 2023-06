Tragicommedia martinese tra Viale Leone XIII e Via Taranto

Martina Franca: Un ‘Vigile’ Caos alla Sordi tra Viale Leone XIII e SS 172.

È quasi come se, la Capitale della Valle d’Itria, sia diventata il set di una commedia demenziale come quella che è stata patrocinata dal Comune di Martina Franca in un evento di “Inflencer” tra cui Mandrake

Ecco i protagonisti dell’estate martinese patrocinati dal Comune nella Città del Festival.

Ma per rendere meglio l’idea è più opportuno associarla ad un remake maldestro del famoso film di Luigi Zampa, con i cittadini nei panni di un impotente Alberto Sordi, costretti a navigare tra segnaletica mancante e lavori di tubazione improvvisati.

Senza dubbio, la foto che accompagna questo articolo è eloquente.

Cattura il vero spirito di un caos alla Sordi, una fila interminabile di auto costrette a procedere al semaforo rosso per non ostruire la carreggiata, sotto lo sguardo impassibile di due vigilesse.

E’ una situazione paradossale che avrebbe strappato un sorriso amaro al grande Alberto Sordi.

L’Amministrazione Comunale? Sembra aver preso lezioni di pressapochismo direttamente dal set de ‘Il Vigile’.

Ma mentre nel film il caos è fonte di divertimento, a Martina Franca provoca solo frustrazione e rabbia.

L’interruzione parziale della viabilità tra Via Taranto e Via Leone XIII ha paralizzato la città, trasformando la semplice attività di andare dal punto A al punto B in una sfida degna di un film d’azione.

Quale sarà la ciliegina sulla torta di questo ‘Vigile’ caos?

E quella che, questa approssimazione latente in tutta la città con cambi di marcia repentini ed interruzioni, riesca finalmente a prendere in mano la situazione, restituendo a Martina Franca la tranquillità e l’ordine che meritano.

Questo non è un film, è la realtà di Martina Franca.

E in questa commedia tragica, l’Amministrazione Comunale ha il ruolo del cattivo. È tempo che cambi copione e inizi a recitare il ruolo che le spetta: quello di soluzione, non di problema.