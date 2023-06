Accuse al Ministro Fitto per l’abbandono del Sud Italia.



Ubaldo Pagano, il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio a Montecitorio, ha criticato aspramente il Ministro Fitto, accusandolo di perseguire l’obiettivo di “ammazzare definitivamente” il Mezzogiorno. Pagano ha respinto categoricamente l’idea che il Sud sia una regione di persone “stanche e lamentose”, sottolineando invece l’abbandono pubblico che il Sud Italia ha subito nel corso degli anni. Ha evidenziato l’enorme divario infrastrutturale e l’insufficiente investimento di risorse pubbliche in svariati settori nella regione meridionale.

Pagano ha richiamato l’attenzione sul rapporto recentemente pubblicato da Eurispes, che ha calcolato che ben 900 miliardi di euro di investimenti pubblici sono stati sottratti al Sud nei primi vent’anni del ventunesimo secolo. Ha sottolineato come il Mezzogiorno abbia sempre sofferto di un grave divario infrastrutturale rispetto al resto del Paese. Inoltre, ha fatto notare che lo stesso discorso può essere applicato ad altri ambiti, come la mancanza di posti disponibili negli asili nido, il minor numero di dipendenti pubblici, la minori risorse destinate alla sanità e una spesa sociale pro-capite nettamente inferiore rispetto al Centro-Nord.

Pagano ha criticato il Ministro Fitto per non essersi impegnato a modificare i criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale, che avrebbero potuto garantire una distribuzione più equa delle risorse. Ha inoltre evidenziato la mancanza di progressi nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nello sblocco del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), misure fondamentali per il sostegno delle piccole imprese che operano nel Sud.

Secondo Pagano, il Ministro Fitto sembra concentrarsi maggiormente sulla sua ambizione personale di ottenere la nomina alla presidenza della Commissione UE il prossimo anno, anche a discapito degli interessi della sua regione di origine. L’accusa di Pagano è che Fitto stia tessendo relazioni e prendendo decisioni che danneggiano il Sud pur di raggiungere il suo obiettivo.

Il capogruppo del PD ha concluso affermando che il trasferimento di Fitto a Bruxelles sarebbe accolto positivamente se non fosse accompagnato da un susseguirsi di politiche che lasciano dietro di sé solo devastazione e difficoltà per la sua terra natia.

In sintesi, Pagano ha fortemente criticato il Ministro Fitto per il presunto abbandono e danneggiamento degli interessi del Sud, sottolineando l’urgente necessità di un impegno effettivo per affrontare le disuguaglianze e promuovere lo sviluppo nella regione.