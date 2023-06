Monopoli celebra l’ottenimento della Bandiera Blu 2023 sulle sue spiagge

Porto Rosso ospita la festa di inaugurazione del prestigioso riconoscimento Fee

Mercoledì scorso, dinanzi alla spiaggia pubblica di Porto Rosso, è stata celebrata la cerimonia di sollevamento della Bandiera Blu per il 2023.

L’evento ha seguito l’assegnazione avvenuta lo scorso maggio da parte della Foundation for Environmental Education (Fee). Questo prestigioso riconoscimento viene conferito annualmente alle località marine che eccellono in termini di qualità delle acque balneabili, pulizia delle spiagge, servizi di alta qualità, misure di sicurezza per i bagnanti, cartellonistica informativa sull’ecosistema e modalità di fruizione della spiaggia, nonché iniziative di educazione ambientale.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, insieme agli Amministratori Comunali, ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e ai cittadini.

Nei prossimi giorni, il vessillo della Bandiera Blu sarà issato anche sulle spiagge di Cala Paradiso e Santo Stefano, nonché lungo il litorale del Capitolo. Inoltre, è stato istituito un Punto Blu presso l’infopoint turistico di Piazza Garibaldi, dove i visitatori possono ottenere informazioni sul programma Bandiera Blu e sulle iniziative di educazione ambientale promosse. Su ogni spiaggia insignita della Bandiera Blu, incluso il litorale del Capitolo, sono stati allestiti pannelli informativi.

La celebrazione della Bandiera Blu rappresenta un motivo di orgoglio per la città di Monopoli, che si impegna costantemente per preservare e valorizzare le sue splendide spiagge e il prezioso ecosistema marino. Il riconoscimento è un segno tangibile dell’impegno delle autorità locali e dei cittadini nel garantire una destinazione turistica sostenibile, accogliente e attenta alla tutela dell’ambiente.