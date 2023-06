Cisa Boys Taranto – Latagliata al lavoro per essere protagonisti

Il presidente del club di basket in carrozzina ionico, neopromosso in serie A, è già al lavoro per il prossimo campionato: “Stiamo costruendo un roster importante”

E’ passato poco più di un mese da quello storico 20 maggio che ha riportato il basket in carrozzina di Taranto in serie A dopo 12 anni.

Per la Cisa Boys è stato un mese di riconoscimenti, di festeggiamenti, ma soprattutto di programmazione in vista del prossimo importantissimo massimo campionato.

“Siamo ancora emozionati, non lo nascondo – dichiara il presidente dei Boys Domenico Latagliata – perché quella che abbiamo compiuto è un’autentica impresa e come tale va goduta fino in fondo. Ma accanto all’emozione c’è la consapevolezza di dover dare continuità ad un percorso straordinario, di continuare a crescere. E’ in via di definizione la scelta del palazzetto che ospiterà le nostre gare interne: siamo orgogliosi di aver ricevuto diverse proposte che testimoniano come il nostro club sia cresciuto in questi anni. Con lo staff e dietro le quinte il lavoro non si è fermato mai: stanno per arrivare dei nuovi giocatori che rinforzeranno un roster già competitivo”.

Nei giorni scorsi sono stati sorteggiati i due gironi della serie A 2023/24: i Boys sono nel raggruppamento B con la neo scudettata Polisportiva Amicacci Giulianova, Dinamo Lab Sassari, Wheelchair Sport Firenze e PDM Treviso.

“E’ difficile dire se si tratta di un sorteggio positivo o meno – sottolinea Latagliata – perché tutte le squadre della prossima massima serie sono molto forti. Il fatto di dover affrontare la squadra campione d’Italia è uno stimolo per noi: affronteremo tutti senza timore perché la nostra squadra sarà sicuramente all’altezza di un torneo così prestigioso”.