Basket in carrozzina -La Cisa Boys Taranto è finale!

Dopo tre gare estenuanti, i ragazzi di coach L’Ingesso superano Vicenza e accedono all’ultimo atto contro Gradisca. Il presidente Latagliata: “Vittoria meritata, abbiamo dato il 100%. Ora vogliamo la serie A”

Spettacolo, grinta, sudore e voglia di vincere.

La Cisa Boys Taranto Basket è in finale playoff per la promozione in serie A. La squadra di coach Egidio L’Ingesso si impone per 52-49 contro Vicenza in gara 3, dopo aver vinto Gara 2 per 51 a 49 per e conquista l’ultimo atto per l’approdo nella massima serie, che la vedrà contrapposta alla Polisportiva Nord Castelvecchio Gradisca.

Emozioni infinite in un gremito “Orazio Flacco”, in una partita giocata punto a punto e che vedeva gli ospiti, trascinati da un super Saracino, avanti di una lunghezza ad una manciata di secondi dalla fine.

Poi a fare passare i titoli di coda su un pomeriggio bellissimo per lo sport tarantino, è arrivato il canestro liberatorio di Rukavisnikovs che ha dato il via all’apoteosi finale.

Grande partita di Kirillovs, MVP del match, autore di 14 punti e tutti realizzati in momenti delicati.

“Finale meritata, abbiamo dato il 100% – commenta soddisfatto il presidente Domenico Latagliata – Il grande pubblico? C’è tanto amore attorno a questa squadra. Ora ci dobbiamo rimboccare le maniche, ripartire da dove siamo rimasti, dall’ultimo allenamento, allenarci, far bene e mettere in campo quel che può dare fastidio al Gradisca che ha un roster da fare invidia a tutte. Ce la giochiamo, il campo ci darà ragione o meno”.

“Tre partite stupende, tra la partita di Vicenza e le due in casa che sono state al cardiopalma. Abbiamo vinto perché negli ultimi minuti la pressione per il Vicenza si è fatta pesante – il pensiero di coach L’Ingesso – abbiamo meritato di passare il turno perché per tutto il campionato abbiamo fatto benissimo. Adesso arriva il bello e ci giochiamo tutto col Gradisca”.