Martina Franca: Pulcinella Pizza Festival – Un affronto alla Cucina Locale che ha suscitato tante proteste

La pacifica Martina Franca è oggi teatro di un vivo malcontento, causato dall’affronto alla cucina locale e alla sicurezza dei cittadini perpetrato dal Pulcinella Pizza Festival.

Martina Franca: Pulcinella Pizza Festival – Un Affronto alla Cucina Locale e alla Sicurezza dei Cittadini

Un affronto aggravato dal fatto che l’evento è stato approvato dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca, nonostante le numerose proteste sollevate dai ristoratori locali e dai cittadini.

La protesta prende le mosse dall’affronto alla cucina locale.

La città è fiera delle sue specialità gastronomiche come il capocollo e le bombette.

Eppure, l’Amministrazione ha deciso di promuovere un festival che celebra la pizza napoletana, snobbando così la nostra tradizione culinaria.

Un affronto che ha suscitato la giusta ira dei ristoratori martinesi, che già affrontano difficoltà economiche, ma l’affronto alla sicurezza dei cittadini è altrettanto grave.

Il festival si svolge nel parcheggio di via Pietro Del Tocco, dove i muretti di recinsione non sono a norma e le cadute dall’alto non protette.

Pertanto quel Parco non sarebbe agibile, soprattutto per gli eventi e saremmo curiosi di sentire coloro che hanno rilasciato le autorizzazioni mettendo a rischio l’incolumità delle persone.

Senza dimenticare i fumi delle pizze che, portati dal vento, rischiano di inquinare l’aria delle abitazioni vicine.

In mezzo a questo tumulto, un evento più adatto alla nostra città sta per prendere il via: il Festival della Musica.

Organizzato da IterArte, con le associazioni Horeca e Zingari in viaggio, e con il patrocinio del Comune, offre cinque giorni di musica, svago e divertimento per tutte le età.

Un evento che si svolge nel cuore del centro storico, un vero e proprio rimedio ai danni di immagine causati dall’affronto del Pulcinella Pizza Festival.

Il Festival della Musica dimostra che Martina Franca non ha perso la sua anima.

E’ un’invincibile testimonianza del fatto che, nonostante le sfide, la nostra città continua a vivere con passione e orgoglio.

In questo clima di tensione, è un raggio di luce sapere che la Capitale della Valle d’Itria non sarà completamente oscurata dall’ombra del Pulcinella Pizza Festival.

Con il tema “VIVI LA VITA”, il Festival promette cinque giorni di musica, svago e divertimento per tutte le età, con momenti dedicati all’Arte e alla Poesia nelle piazze e vie del centro storico.

Un rimedio ai danni di immagine causati dal Pulcinella Pizza Festival, una dimostrazione di resilienza e dedizione alla cultura.

Martina Franca cerca di mostrare il suo vero volto ed il Festival della Musica ne è la vivida testimonianza.

Nonostante le sfide, la città non ha perso la sua anima e continua a vivere con passione e orgoglio.