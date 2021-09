Ristoratori martinesi in rivolta, ancora una volta nei confronti dell’Amministrazione Comunale che, a loro dire, rema contro la loro categoria già in difficoltà a causa della pandemia. “E’ assurdo – dichiara un componente di una associazione – da essere notoriamente la città delle bombette e dei fegatini, piuttosto che cercare di sostenerci almeno promozionalmente, il Comune che fa? Patrocina e dà i permessi per fare una manifestazione che promuove la pizza napoletana. Nel frattempo magari le nostre pizzerie prenderanno aria col ventaglio. Non parliamo poi del parcheggio che pensavamo fosse stato fatto per far parcheggiare le auto ed essere zona ludica per i bambini, invece è diventata una pizzeria ambulante. Infine, vogliamo vedere come disporranno le condizioni per accedere. Noi dobbiamo mettere i clienti distanziati, controllare il green pass, avere noi stessi il green pass, invece loro possono fare i ca… loro. Sono schifato. Vogliamo vedere anche come faranno con i rifiuti. Il presidente dei Commercianti. Roberto Massa è come se non esistesse. Evidentemente è sostenitore di questa amministrazione. Magari se facessero una manifestazione di abbigliamento farebbe il diavolo a quattro, ma noi siamo il nulla? Sono ridicoli. Perché non l’hanno fatta al pergolo mettendo anche i giostrai”.

A questo sfogo si aggiunge quello dei tifosi del Martina, i quali contestano duramente l’abbattimento del Tursi per far spazio al mercato settimanale: “Vogliono abbattere la storia demolendo il Tursi. Abbiamo sempre detto che si poteva spostare il mercato settimanale altrove, magari utilizzando proprio quell’area oggi destinata al festival della Pizza Napoletana. Siamo amministrati da gente incompetente”.

La manifestazione in questione è Pulcinella pizza festival. A Martina Franca la prima tappa ed è previsto l’approdo in altre italiane. Ad organizzarla una associazione locale che avrebbe cambiato nome, nata in contemporanea con l’insediamento di questa amministrazione comunale. L’obiettivo sarebbe valorizzare storicamente e culturalmente, l’arte della pizza e le rappresentazioni musicali e teatrali della tradizione napoletana. Si chiamerebbe Associazione Culturale “Ambasciatori del Gusto”. Il “PULCINELLA PIZZA FESTIVAL”, porterà a Martina Franca (nel nuovo parcheggio di via Pietro del Tocco nei pressi della Polizia e della Guardia di Finanza) da venerdì 24 a lunedì 27 settembre, diversi maestri pizzaioli napoletani che si alterneranno ai forni, rigorosamente a legna, per la preparazione della regina dei piatti campani: la pizza, nelle condizioni igieniche sanitarie che si ignorano, in quanto l’area non è attrezzata in tal senso. Tra gli spettatori, magari ci saranno i pizzaioli martinesi e i somministratori che erano convinti che la loro era la città fosse quella del fornello e delle bombette. Ma la campagna elettorale per le comunali del prossimo anno sembra già iniziata da tempo.