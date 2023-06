Il Quartetto OASI di Pesaro a Martinafranca

Martina Franca si prepara ad accogliere un imperdibile evento musicale il prossimo 25 giugno presso lo storico Palazzo Ducale. Alle ore 20, il Quartetto OASI di Pesaro, guidato da Roberta Arduini, presenterà il recital musicale intitolato “La Verità negli occhi dell’Amore”.

Roberta Arduini, insieme al suo quartetto, ha dedicato il mese di giugno all’esplorazione dell’Amore in tutte le sue sfumature, mettendo in risalto la sua fragilità e forza senza banalizzarlo. L’obiettivo è trasmettere un messaggio di speranza e fiducia nella potenza inesauribile dell’Amore. L’appuntamento a Martina Franca fa parte del tour dell’Amore del quartetto, che si è esibito con grande successo in un concerto di beneficenza per le Terre alluvionate di Romagna il 4 giugno presso l’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, con lo spettacolo “Il Soffio della Nuova Vita”. La tournée proseguirà il 30 giugno a San Costanzo (PU).

Il recital, composto da quattro parti, è curato personalmente da Roberta Arduini, che svolge i ruoli di direttore artistico, voce recitante, sceneggiatrice, regista e autrice dei testi. Accanto a lei, il quartetto è completato da Paride Battistoni al violino (Orchestra Sinfonica G. Rossini), Jacopo Mariotti al violoncello (Orchestra Sinfonica G. Rossini) e Diego Gasperi al pianoforte.

I precedenti spettacoli del quartetto hanno suscitato grande emozione nel pubblico, come testimoniano alcuni commenti entusiastici dei presenti: “Non riesco a trattenere le lacrime ai vostri spettacoli, è più forte di me. Tu, Roberta, sei spettacolare, arrivi con una intensità di parole e recitazione che ci sconvolgono e tolgono il fiato ogni volta. Le musiche sono favolose e i musicisti grandiosi. Spettacoli davvero sublimi che lasciano il segno… un meraviglioso spettacolo… Complimenti ancora per la favolosa performance, meritate pienamente tutti i consensi che avete e ve ne auguro sempre di più… Testo splendido, magistralmente interpretato. Complimenti, Roberta! Bravissimi i musicisti”.

Il recital del 25 giugno a Martina Franca rappresenta un’occasione unica per celebrare l’amore in una serata indimenticabile, immersi in un’atmosfera suggestiva. Gli appassionati avranno l’opportunità di ammirare non solo la bellezza dello spettacolo e la sua filosofia, ma anche l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale del Palazzo Ducale.

I biglietti per l’evento, al costo di 5 euro, sono disponibili presso Lemasenì, bijoux e accessori