Arrestati 4 criminali responsabili di estorsioni e furti ai danni dei mitilicoltori tarantini

Nelle prime ore di oggi, un’importante operazione congiunta condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto e dai militari della Guardia Costiera ha portato all’esecuzione di quattro ordini di carcerazione. Le persone arrestate sono state ritenute colpevoli, a vario titolo, di associazione per delinquere, estorsioni, furti aggravati, minacce aggravate e ricettazione ai danni dei miticoltori della città di Taranto.

Gli ordini di carcerazione sono stati emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Taranto. L’operazione ha messo fine alle attività criminali che hanno gravemente colpito il settore della pesca locale, mettendo a rischio la sostenibilità economica di numerose famiglie.

Le indagini, durate mesi, hanno permesso di ricostruire in modo dettagliato le attività criminali messe in atto dagli arrestati. L’associazione per delinquere operava in maniera organizzata, commettendo estorsioni e furti aggravati ai danni dei mitilicoltori di Taranto. Grazie all’approfondimento delle indagini, è stato possibile risalire anche a minacce gravi rivolte agli operatori del settore, che avevano subito pressioni e intimidazioni.

La Guardia Costiera, nell’ambito della sua competenza sul territorio marittimo, ha fornito un prezioso supporto nell’individuazione e nel contrasto delle attività criminali. I Carabinieri del Nucleo Investigativo, invece, hanno coordinato le indagini terrestri, raccogliendo elementi di prova e ricostruendo la complessa rete di relazioni all’interno dell’organizzazione criminale.