Fichi e Fioroni: Il Nettare Della PugliaFasano, Pezz

A Pezze di Greco il 23 giugno per scoprire le meraviglie dei fichi, simboli di resilienza e fertilità della Puglia.

Nel cuore pulsante della Puglia, il borgo di Pezze di Greco accoglie con calore una festa che celebra la ricchezza agricola della regione, ovvero il fico.

Questo frutto, simbolo di fertilità e di resistenza, vanta un legame storico con le terre di questa regione, che trova le sue radici nei tempi antichi e che oggi si rinnova con un evento unico.

Il 23 giugno, la piazza XX Settembre di Pezze di Greco si trasformerà in un palcoscenico naturale, dove i protagonisti saranno i fichi ei fiori, due emblemi dell’agricoltura pugliese. Questa celebrazione, infatti, ha lo scopo di valorizzare e riscoprire l’importanza di questo frutto nella tradizione e nell’economia del territorio.

Pezze di Greco

Per scoprire più da vicino le caratteristiche ei benefici dei fichi, il GAL Valle d’Itria ha organizzato un incontro che vedrà la partecipazione del Professore Giuseppe Ferrara.

Esperto in arboricoltura e coltivazioni arboree, Ferrara ci guiderà in un viaggio attraverso le meraviglie del fico, rivelando le sue proprietà e le sue potenzialità.

Resistente alla siccità e capace di valorizzare le aree marginali tipiche di ambienti aridi, il fico rappresenta un’opportunità per fronteggiare i cambiamenti climatici. I fichi, con la loro tenacia e il loro sapore dolce e avvolgente, non sono solo un patrimonio culturale ed economico, ma anche un simbolo di speranza e di resilienza.

Un appuntamento unico, una meravigliosa occasione per celebrare i fichi ei fiori, per condividere storie e conoscenze, per scoprire e riscoprire i tesori nascosti della nostra terra.