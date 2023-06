Spettacolare incidente stradale in Viale Dauno, veicolo ribaltato e tre feriti

Foggia, 20 giugno 2023 – Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato uno spettacolare incidente stradale in Viale Dauno, all’incrocio con Via Capitanata, che ha lasciato la comunità sconvolta. A seguito di un rocambolesco incidente, due veicoli sono entrati in collisione, causando danni considerevoli e lasciando una delle auto ribaltata sul fianco destro.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte degli uomini della Polizia Locale, che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del sinistro. Le autorità stanno lavorando diligentemente per determinare le responsabilità e le dinamiche dell’incidente.

Come risultato del violento impatto, tre persone sono rimaste ferite. Fortunatamente, due di loro sono state prontamente assistite e trasportate in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia per ricevere le cure necessarie.

Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente le condizioni dei feriti, offrendo loro tutto il supporto medico necessario.

L’incidente ha causato una forte interruzione del traffico in entrambe le direzioni di Viale Dauno, con lunghe code che si sono formate nel giro di pochi minuti. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire le indicazioni della Polizia Locale e a cercare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi.

La comunità è rimasta colpita da questo grave incidente stradale, che ha evidenziato ancora una volta l’importanza di una guida prudente e del rispetto delle norme del codice della strada. Si invita la popolazione a rimanere vigile e a prestare attenzione alla sicurezza stradale per prevenire futuri incidenti.

Le indagini per determinare la causa esatta dell’incidente sono ancora in corso e la Polizia Locale fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili. Si invitano tutti i testimoni dell’incidente a contattare le autorità competenti per fornire eventuali dettagli che potrebbero essere utili alle indagini.

In conclusione, l’incidente stradale in Viale Dauno ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, con due veicoli gravemente danneggiati e tre persone ferite.

La priorità rimane quella di garantire cure immediate ai feriti e di stabilire le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento. La sicurezza stradale deve essere un impegno collettivo per ridurre al minimo gli incidenti e proteggere la vita umana.