Taranto – Come lo sport può inficiare la dispersione scolastica

Taranto 25, una rete di imprenditori, professionisti e operatori del territorio, ha recentemente lanciato un progetto innovativo chiamato “Atleti in Classe, capitale sociale”. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di utilizzare lo sport come strumento efficace per contrastare la dispersione scolastica e promuovere l’inclusione sociale dei giovani in situazioni di disagio a Taranto.

Durante una conferenza stampa tenutasi presso la parrocchia Santa Famiglia, un luogo simbolico situato nel quartiere Salinella che dispone di moderne strutture sportive e un auditorium, Fabio Tagarelli, Presidente di Taranto 25, ha sottolineato l’importanza di un approccio collaborativo che coinvolga diverse istituzioni, scuole, associazioni, imprese e la società civile per offrire opportunità significative ai giovani che si trovano in difficoltà.

Il progetto “Atleti in Classe, capitale sociale” è stato sostenuto dalla Sezione Benessere Innovazione Sussidiarietà della Regione Puglia attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore. Questo sostegno riflette l’innovatività del progetto, che potrebbe fungere da modello per altre realtà interessate ad adottare un approccio simile.

Il progetto coinvolge attivamente 10 società sportive locali che offrono 100 abbonamenti gratuiti per 18 mesi di attività sportiva. Queste società coprono una vasta gamma di discipline sportive, sia individuali che di squadra, fornendo ai giovani molteplici opzioni da cui scegliere.

L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la consapevolezza di sé, l’autostima e l’integrazione sociale attraverso la pratica sportiva. Attraverso l’impegno nello sport, si mira a fornire ai giovani una solida base per la crescita personale e l’inclusione nella comunità.

Taranto 25 ha collaborato attivamente con le istituzioni scolastiche, le associazioni sportive e i comuni per individuare i quartieri e i contesti sociali in cui la dispersione scolastica è più diffusa. Grazie alle partnership instaurate con le società sportive locali e le parrocchie, è stato possibile offrire ai giovani a rischio l’opportunità di partecipare gratuitamente alle attività sportive.

Durante la conferenza stampa, i rappresentanti di Taranto 25 e dei partner coinvolti nel progetto hanno condiviso le loro motivazioni e l’entusiasmo per l’iniziativa. La partecipazione attiva delle società sportive e delle parrocchie, come la Ricciardi Pallacanestro e la Rainbow Pallavolo Crispiano, ha dimostrato il forte sostegno della comunità locale nei confronti del progetto.

Il progetto “Atleti in Classe, capitale sociale” rappresenta un impegno collettivo per migliorare le prospettive dei giovani in difficoltà a Taranto.