Formazione medica a Taranto – le prospettive

Le prospettive per la formazione medica a Taranto: Galante del M5S chiede chiarezza

Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto ospiterà il polo didattico di Medicina. Nel bilancio di previsione oltre 51.500.000 sono destinati al corso di laurea. Nella recente seduta della Commissione Bilancio, il capogruppo del M5S, Marco Galante, ha sollevato interrogativi che riguardano lo stato dei lavori. Al centro l’ospedale San Cataldo e il progetto di costruzione del nuovo polo didattico. La riunione ha evidenziato una serie di questioni che richiedono attenzione immediata.

La Asl di Taranto ha presentato una relazione dettagliata sul progetto del polo didattico, stimato a un costo di 35 milioni di euro. Galante ha riferito la sua richiesta al presidente Amati di accedere alla documentazione relativa al progetto di formazione. Quindi discutere in dettaglio i progressi nell’ambito della Banca dei Saperi, dove attualmente si svolge il corso di Medicina.

Afferma Galante-“È essenziale ottenere una copia di questa documentazione. Analizzare a fondo sia il piano per la formazione che i lavori in corso all’interno della Banca dei Saperi”. La Banca dei Saperi è dotata della strumentazione necessaria per il corso di Medicina. Dobbiamo comprendere il motivo per cui non è stata ancora sfruttata. È giunto il momento di avviare i concorsi per i docenti e di avviare il piano assunzionale per il personale tecnico e amministrativo. Necessario quindi completare le assunzioni cruciali per la strutturazione del dipartimento”

In conclusione, Galante ha sottolineato la priorità assoluta che rappresenta il corso di Medicina per Taranto. È necessario garantire un’azione tempestiva e concreta per garantire il successo di questo progetto. L’importanza di un’azione immediata e coordinata da parte delle istituzioni coinvolte per assicurare che i fondi stanziati siano impiegati con efficacia.

Il prossimo incontro della Commissione si prospetta come un’importante opportunità per fare il punto sulla situazione. Adottare misure concrete per il progresso del progetto ospedaliero e della formazione medica a Taranto