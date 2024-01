Domenico Modugno unisce San Pietro V.co e Polignano a Mare

L’importanza artistico/musicale di Domenico Modugno è tale che verrebbe la voglia, egoisticamente, di farne un vessillo campanilistico, a seconda che si valuti la città natale, Polignano a Mare, o quella che lo ha visto crescere, San Pietro Vernotico. Domenico Modugno è autore di un brano, “Nel blu dipinto di blu”, che rappresentano l’Italia nel mondo al pari della sua storia, dei suoi straordinari monumenti, delle sue città d’arte. Domenico Modugno, nell’anno che vedrà il trentennale dalla sua dipartita, è stato oggetto ieri di un omaggio bellissimo, un bassorilievo che ne ritrae la sagoma, con targa commemorativa, sulla facciata dell’abitazione che lo ha visto crescere, in San Pietro V.co.

E questo omaggio, com’è bello e giusto che sia, a dispetto della serata inclemente di ieri, ha accomunato anche l’amministrazione della cittadina barese che gli diede i natali, il 9 gennaio del 1928, quella Polignano a Mare diventata meta di assoluto richiamo per la particolare suggestività della sua collocazione, svettante col suo borgo antico su quel Mare Adriatico che pure bagna il territorio anche del comune di confine fra le province di Brindisi e Lecce.

E allora, accanto all’autore dell’opera, l’artista Vincenzo Bracciale, e al quasi concittadino di “Mister Volare”, Albano Carrisi da Cellino S.Marco (paese letteralmente attaccato a San Pietro) che decise di fare il cantante invece del maestro elementare, come egli stesso ricorda spesso, anche perché aveva un modello di assoluto prestigio da imitare della sua stessa terra, ecco i sindaci delle due comunità che si contendono amichevolmente la paternità del genio, Vito Carrieri per Polignano e Maria Lucia Argentieri a giocare in casa, a ripromettersi un possibile e naturale gemellaggio delle due comunità. Ma pure quelli delle vicinissime Torchiarolo, Elio Ciccarese, e Squinzano, Mario Pede, perché tutti si sentono legittimamente orgogliosi di poter essere legati alla figura di Modugno.

L’omaggio all’amatissimo cantante proseguirà domani sera, presso il teatro Don Bosco di San Pietro V.co, dove ne sarà raccontato tutto il percorso musicale, in una narrazione che unirà la musica e le parole.