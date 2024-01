Non arriva all’appuntamento, trovato sotto la doccia folgorato

Una tragedia ha colpito Casarano, nel leccese, quando Rocco De Nuzzo, 52 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Quinto Ennio.

La terribile scoperta è stata fatta dal suo fratello, preoccupato dal mancato arrivo di De Nuzzo ad un appuntamento programmato.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, residente solitario, è stato vittima di un incidente fatale mentre si trovava sotto la doccia. Pare che una scarica elettrica proveniente dallo scaldabagno abbia colpito De Nuzzo, causandone la morte.

Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti, con i carabinieri sul posto per eseguire gli opportuni rilievi. La tragica vicenda ha gettato nello sconforto la comunità locale, lasciando parenti e amici sgomenti per la perdita improvvisa di un membro stimato della comunità.

Al momento, si attendono ulteriori dettagli dall’inchiesta in corso per comprendere appieno le cause di questo incidente che ha sconvolto la vita di Rocco De Nuzzo e di coloro che lo conoscevano.

La sicurezza elettrica nelle abitazioni diventa un tema di riflessione in seguito a questa tragica vicenda, con l’auspicio che possano essere prese misure per prevenire simili eventi in futuro.