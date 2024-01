Eroe in divisa: carabiniere salva un 60enne colto da malore

Una tragedia è stata evitata grazie all’intervento tempestivo di un carabiniere questa mattina nel supermercato di Vernole.

Un uomo di circa 60 anni è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nel magazzino, creando momenti di panico tra i presenti.Il viso dell’uomo si era trasformato in una tonalità cianotica, i denti stretti, completamente immobile e privo di forze.

Fortunatamente, le urla dei dipendenti hanno attirato l’attenzione di un maresciallo dei carabinieri, originario della provincia di Lecce e in servizio a Foggia.

Il carabiniere ha prontamente iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, dimostrando un coraggio straordinario. Le testimonianze oculari riferiscono che il 60enne sembrava privo di vita, ma il carabiniere non ha perso la speranza, continuando senza sosta le manovre di soccorso.

Ha liberato le vie aeree dall’occlusione causata dalla lingua, eseguito compressioni toraciche e ventilazioni di soccorso.

Dopo lunghi e estenuanti minuti, l’uomo ha iniziato a respirare con fatica, mostrando lievi segnali di ripresa. I sanitari del 118 sono intervenuti successivamente, trasportando l’uomo in ospedale a Lecce per le cure necessarie. Senza l’intervento coraggioso del carabiniere, la vita di quest’uomo sarebbe stata in pericolo.