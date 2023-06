Bari Pride 2023: Limitazioni al Traffico per la Marcia della Libertà nel Centro Cittadino

Bari- Sabato 17 giugno, la città di Bari si prepara ad accogliere il Bari Pride 2023, un evento significativo per la comunità LGBTQ+ e per la promozione dell’inclusione e dei diritti delle persone di ogni orientamento sessuale e identità di genere. In occasione di questa manifestazione, la Polizia locale ha adottato alcune misure per garantire lo svolgimento sicuro e ordinato della marcia nel centro cittadino.

Dalle ore 13:00 alle 24:00, e comunque fino al termine delle esigenze, è stato istituito il divieto di fermata su determinate strade e piazze. In particolare, è vietata la fermata sulla piazza Diaz, esclusivamente sul lato sinistro del prolungamento ideale di via Goffredo di Crollalanza. Inoltre, è vietata la fermata su entrambi i lati del tratto di piazza Umberto compreso tra via Sparano e via Andrea da Bari. Quest’area sarà riservata esclusivamente ai veicoli a servizio delle persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, muniti di regolare contrassegno per disabili ex articolo 188 del Codice della Strada.

Successivamente, dalle ore 16:00 alle 22:00, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà vietato il transito lungo il seguente percorso: piazza Umberto, via Andrea da Bari, via Nicolai, via De Rossi, via Piccinni, via Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare di Crollalanza, piazza Diaz (prolungamento di via Goffredo di Crollalanza), via Imbriani, corso Cavour, via Beatillo e infine piazza Umberto.

Tali limitazioni al traffico sono state adottate al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti al Bari Pride 2023 e per facilitare lo svolgimento pacifico dell’evento. Si invita pertanto la cittadinanza a pianificare i propri spostamenti tenendo conto di tali restrizioni e a seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto.

L’amministrazione comunale e la Polizia locale si impegnano a collaborare per assicurare che il Bari Pride 2023 si svolga nel rispetto delle norme e con il massimo della serenità, promuovendo valori di uguaglianza e accoglienza che contraddistinguono la nostra città.