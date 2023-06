Taranto e Brindisi si aiutano iniziando dal calcio

. Nella giornata odierna, il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha ufficialmente concesso l’utilizzo dello stadio ‘Iacovone’ al club guidato da Daniele Arigliano. Questa concessione è avvenuta in seguito alla ricerca, da parte del club, di un impianto di riserva da includere nella domanda di iscrizione alla Serie C. Ciò è stato necessario a causa dei lavori di adeguamento imposti dalla Lega Pro allo stadio ‘Fanuzzi’, che sarebbe rimasto indisponibile.

Come contropartita, il Sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, insieme alla società biancazzurra, concederà temporaneamente lo stadio ‘Fanuzzi’ alla squadra presieduta da Giove durante i lavori di ristrutturazione dello stadio ‘Iacovone’ in vista dei ‘Giochi del Mediterraneo’.

L’idea di una possibile ‘sostituzione degli impianti’ sembra sia nata da alcuni tifosi ed è stata subito accolta sia dai due club che dalle amministrazioni comunali. Fino a ieri, entrambe le città avevano ricevuto respinte tutte le richieste avanzate in altre località. Tuttavia, grazie all’efficace lavoro svolto dai dirigenti delle due squadre, le amministrazioni comunali sono riuscite a chiudere rapidamente l’accordo, consentendo ai club di continuare le proprie attività sportive nonostante i lavori in corso sugli stadi.

Questa iniziativa dimostra come lo sport possa unire le comunità, promuovere la collaborazione tra città e offrire soluzioni innovative per affrontare le sfide comuni.”

NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

IL SINDACO DEL COMUNE DI TARANTO

VISTA la richiesta della S.S. Brindisi F.C. SRL pervenuta a mezzo PEC prot. n. 0153852/2023 del 16.06.2023

CONCEDE

alla stessa il nulla-osta per l’utilizzo del Campo Sportivo “STADIO COMUNALE ERASMO IACOVONE” ubicato

in TARANTO, via ERASMO IACOVONE SNC. per lo svolgimento delle gare del CAMPIONATO NAZIONALE

SERIE C e delle altre Manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché delle gare

da disputarsi ai sensi dell’art. 69 delle N.O.I. della F.I.G.C. (“Requisizione dei campi di gioco”).

ATTESTA

la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo,

tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti norme in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi;

che l'impianto sportivo sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e sarà reso

fruibile nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento al DM 18.03.1996 n. 61 e s.m.i. e, nello specifico,

fruibile nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento al DM 18.03.1996 n. 61 e s.m.i. e, nello specifico,

nei limiti di quanto previsto dall’art. 20 del richiamato D.M.

Per lo svolgimento del campionato Federale di appartenenza, la Società sportiva sopra citata provvederà a richiedere, ove

necessario, al competente Dipartimento, la omologazione/rinnovo della omologazione, la cui validità è esclusivamente

limitata alle regole sportive che disciplinano il giuoco del calcio.

Taranto, 16.06.2023

Il Sindaco

Rinaldo Melucci*