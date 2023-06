Starbucks arriva a Bari per arricchire l’offerta in via Argiro

Bari – Starbucks, la rinomata catena di caffè statunitense, sta per fare il suo ingresso nel capoluogo pugliese. La nuova sede verrà ubicata in via Argiro, al civico 112, una strada di grande importanza per il commercio barese. L’arrivo di Starbucks contribuirà ulteriormente ad arricchire un’offerta già ben assortita nella zona.

Nonostante la data precisa dell’inaugurazione non sia ancora stata comunicata, l’azienda ha lanciato diverse offerte di lavoro per il personale nei mesi scorsi. A marzo scorso, Starbucks aveva dichiarato che l’apertura a Bari richiedeva del tempo, ma una volta selezionato il personale tra gli store già esistenti in Italia e attraverso una formazione approfondita fornita da un team esperto, la strada verso l’apertura della catena di caffè nel capoluogo pugliese sarà sicuramente più agevole.

La presenza di Starbucks a Bari rappresenta una significativa aggiunta al panorama commerciale locale. La catena è rinomata per la sua vasta selezione di caffè di alta qualità, bevande artigianali e deliziosi prodotti da forno. I residenti di Bari e i visitatori avranno finalmente l’opportunità di gustare le specialità di Starbucks senza doversi spostare in altre città.

L’apertura della nuova sede di Starbucks in via Argiro sarà sicuramente un evento molto atteso dai baresi e dagli amanti del buon caffè. Sarà interessante osservare come questa catena internazionale si integrerà nel tessuto urbano di Bari e come influenzerà il già vivace panorama del caffè della città.