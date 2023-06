Week end di regate per il Circolo Velico Ondabuena Teleperformance

Federico Quaranta tra i 30 equipaggi dell’Italia Cup di Waszp sul Lago di Como

A Taranto zonale per la classe Open Skiff

Federico Quaranta, la promessa della vela tarantina nel prossimo week end se la dovrà vedere con mostri sacri (come i fratelli Savoini dello YC di Imperia – ndr) della classe Waszp: la flotta foil in rapida crescita su cui sta investendo con sempre maggiore convinzione la Federazione Italiana Vela.

Nella quarta di ranking nazionale sul Lago di Como sabato 17 e domenica 18 giugno, ospiti del Circolo Velico Marvelia di Dongo, si disputerà infatti una tappa importante dell’Italia Cup Classe Waszp con trenta equipaggi provenienti da tutta la penisola.

Come circolo velico Ondabuena con la nostra squadra agonistica Teleperformance, stiamo investendo molto sulla vela che certamente rappresenterà la classe di approdo per molti atleti provenienti da Laser, 420 o anche da OpenSkiff – dice Francesco Bonvino, coach di Quaranta e istruttore FIV proprio per la Foil Academy che sta toccando tutti i porti italiani.

Un investimento per il futuro che riguarda nell’imminente Federico Quaranta, che nelle categorie giovanili può diventare un’atleta di interesse federale, ma che sta già trascinando verso il Waszp anche i giovanissimi under 17 della Puglia.

Non a caso anche quest’anno il Circolo Velico Ondabuena farà da club di supporto per il programma Inspire dedicato ai giovani del Sail GP: il campionato del mondo di vela sui catamarani F50 che si disputerà a Taranto i prossimi 23 e 24 settembre 2023.

Il vivaio dei piccoli e piccolissimi che si approcciano alla vela, quello delle nostre squadre agonistiche o quello degli altri circoli velici tarantini, rappresenta una ricchezza per il territorio che deve tornare a guardare al mare anche per ipotesi di sviluppo della filiera dello sport e non solo della pesca o del commercio – dichiara Bonvino.

Così mentre Federico Quaranta sarà sul Lago di Como, a Taranto il team dei giovani velisti Ondabuena Teleperformance, sotto la guida di coach Gianlorenzo Sion, parteciperà alla regata zonale per la classe Open Skiff organizzata dal Circolo Velico Azimuth. Saranno in acqua a partire da sabato 17 Michele Graniglia e Giuseppe Saracino, per la categoria Under 12 e la quota rosa rappresentata da Martina Tavilla e Azzurra Giliberti per gli Under 15.

Gli appuntamenti di questo week end pertanto saranno per la quarta di Ranking Nazionale Classe Waszp (quattro prove al giorno) a Dongo in provincia di Como, e per la zonale Open Skiff a Taranto con partenza dal Circolo Velico Azimuth.