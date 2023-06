Ospiti giovani polacchi al Galilei di Taranto

L’I.C. “Galileo Galilei” ha ospitato per una settimana un gruppo di giovani allievi provenienti dalla Polonia. “Ka1 environmentalsustainability”: questo il titolo dell’Erasmus Project che ha visto protagonisti i ragazzi tarantini che hanno accolto dieci coetanei polacchi di Lodz. “Un’esperienza unica per tutti noi che abbiamo avuto un arricchimento socio-culturale importante – spiega la dirigente Antonietta Iossa -. Accogliere questi giovani con le loro insegnanti, condividere usi e costumi, accompagnarli nella nostra terra è stato per i nostri alunni, ma anche per i docenti e per me,fonte di nuove aperture mentali e di grande crescita. Con loro abbiamo avviato un progetto sull’ambiente, tema tanto caro a Taranto, ma di grande attualità in tutto il mondo. Condividere con questi ragazzi polacchi un percorso inerenti l’attenzione verso l’ambiente, ci rende più vicini a tutto il resto dell’EuropaRingrazio tutti coloro che si sono prestati ad accogliere nelle loro famiglie questi ragazzi e mi auguro che sia solo un primo tassello verso nuove iniziative con l’estero”.

“Questo scambio ha unito i nostri mari, Baltico e Mediterraneo, ed ha gettato le basi per far capire ai più giovani, che rappresentano e sono il futuro – ha commentato una delle due docenti della Polonia, Jolanta Harasimiuk -. Noi siamo parte di questo cambiamento: la natura non ci appartiene, ma è padrona di sé stessa e va rispettata”.

Durante la permanenza a Taranto, i ragazzi polacchi hanno avuto modo di visitare il Museo Marta e il castello Aragonese, di vivere la città ed i mare, di scoprire la magia di Alberobello, di assaporare il cibo locale e di condividere anche un momento di solidarietà con il gemellaggio dell’I.C. Galilei con una delle scuole alluvionate, l’ I.C. D’Este di Sant’ Agata sul Santerno, e di godere di una gita in catamarano alla ricerca dei delfini.