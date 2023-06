Prisma Volley – Disciplina con qualità ed esperienza in segreteria

La segreteria della Gioiella Prisma è composta da due figure professionali di alta competenza: Stefano De Luca, il segretario generale da anni nella società rossoblù, e Antonio Calò, segretario da un anno a servizio nel reparto, entrambi a condividere e disciplinare le attività burocratiche della squadra del Presidente Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore.

I compiti del segretario generale De Luca vengono espletati con grande fedeltà ai colori, disciplina, il lavoro instancabile, competenza ed esperienza nel settore dirigenziale, oltre a una grande sportività. Il dirigente è a stretto contatto con la Presidenza, che opera nella segreteria della Prisma sin dalla nascita del club ionico.

Originario di Adelfia (BA), classe 1952, porta con sé l’esperienza di dodici anni di Presidenza della Fipav Taranto e il segretariato della squadra ionica agli albori, che allora era denominata Magna Grecia, dove è stato anche Team Manager in serie A dal 1998 al 2001.

Fondatore nel 2003 della A.S.D. Mitico Volley, oggi denominata A.D, torna successivamente a Taranto con la Prisma Taranto Volley dal 2004 al 2005. In seguito arrivano i 12 importanti anni alla presidenza della Fipav Taranto per poi diventare Consigliere Regionale della Fipav Puglia dal 2017.

Torna in Prisma nel 2020 quando il club acquisisce i diritti della squadra di A2 da Castellana Grotte.

De Luca si occupa di tesseramenti, transfert internazionali, permessi di soggiorno, iscrizione ai campionati (la Gioiella Prisma ha appena completato l’iscrizione alla stagione 23-24), rapporti con la Fipav e con la Lega Pallavolo serie A, tutto quanto riguarda la segreteria, ma fornisce valido aiuto al PalaMazzola, nell’organizzazione di gare casalinghe (montaggio tappeto, videocheck), organizzazione delle trasferte, (prenotazione aereo, pullman, alberghi). Gli sono affidate le mansioni più delicate del club, per la fiducia che la Presidenza ripone in lui, la sua grande esperienza, precisione e conoscenza della materia burocratica.

È a disposizione della Presidenza come consulente e consigliere anche su altre pratiche, vero uomo di fiducia con un’amicizia consolidata con il Presidente Bongiovanni e la Vice Presidente Zelatore, con cui condivide strategie e operazioni delicate, con l’impostazione di lavoro precisa e meticolosa, data la sua formazione di origine “militare” : De Luca è diplomato come Tecnico di Macchine e Specialista Aeronautico presso le Scuole della Marina Militare e dell’ Aeronautica Militare (durante la stagione ha organizzato anche una visita della squadra all’importante base di Grottaglie) vivendo esperienze importanti sul campo, svolgendo la propria attività fino al 1996 come capo Motorista navale, specialista di elicotteri; Capo Hangar della Nave “Zeffiro” durante le operazioni Militari in Golfo Persico e l’operazione “SHARP GUARD” in Jugoslavia.

“La mia riconferma come Segretario Generale della Prisma Taranto Volley mi riempie di orgoglio – dichiara De Luca – Dopo due stagioni consecutive in Superlega e una in A2 sono pronto ad affrontare insieme al Presidente Bongiovanni e la Vice Zelatore nuove sfide ed obiettivi che ci attendono. Sono certo che questo nuovo e meraviglioso gruppo guidato da Mastrangelo e dal suo staff, insieme al DG. Vito Primavera e il DS. Mirko Corsano potrà donare a tutti noi e a tutto il pubblico Tarantino grandi emozioni. Del resto a Taranto da sempre, per sua natura, si emulano le gesta degli Spartani. Forza Prisma”

De Luca è inoltre sempre presente sull’importante settore giovanile coordinando le attività con Pino Buongiorno : “ Nel Settore Giovanile insieme alla Pallavolo Massafra stiamo cercando nuove sinergie che ci permettano di perseguire un progetto tecnico sempre più qualificante per i ragazzi sul territorio”.

Anche i compiti di Antonio Calò sono egualmente importanti e delicati: affianca Stefano De Luca nella gestione della segreteria e si occupa di tutto ciò che riguarda gli sponsor (predisporre proposte di

abbinamento pubblicitario/sponsorizzazione; redigere i contratti e verificare che gli obblighi delle parti siano ottemperati); nonché di tutto ciò che riguarda l’aspetto burocratico del club.

“ Lo scorso anno il presidente e la sua vice mi hanno chiesto di collaborare con la società – dichiara Calò – Ho risposto positivamente perché sono legato alla dirigenza da una lunga amicizia, amo il volley e ho militato in una società di Taranto tesserata FIPAV. Inoltre sono orgoglioso di fare parte di un club che milita nel campionato più bello del mondo. Devo ringraziare il Segretario Generale De Luca per i preziosi suggerimenti forniti nella scorsa stagione che mi hanno consentito di ricevere gli apprezzamenti da parte della Dirigenza, che ha deciso di riconfermarmi anche per la prossima stagione sportiva”.

Calò è nato nel 1961, ha lavorato come Luogotenente c.s. nei Carabinieri. L’ultimo Reparto cui ha prestato servizio è stato la Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Taranto. Ha una Laurea in Scienze dell’Amministrazione. Nel corso della sua carriera ha avuto lusinghiere attestazioni e vari riconoscimenti, fra cui la nomina a Cavaliere dell’ordine “al merito della Repubblica Italiana”.