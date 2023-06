Allerta meteo a Taranto: chiuse tutte le scuole

In seguito all’emanazione dell’ordinanza del Sindaco n. 14 datata 14 giugno 2023, è stato disposto il provvedimento di chiusura di tutti i plessi scolastici, asili nido e istituti di formazione superiore, sia pubblici che privati, sul territorio del Comune di Taranto per il giorno 15 giugno 2023. Tale decisione è stata presa a causa dell’allerta meteo di livello arancione emessa dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

L’allerta arancione rappresenta un segnale di pericolo imminente dovuto alle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di giovedì. Gli eventi meteorologici attesi potrebbero costituire una minaccia significativa per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Il Vicesindaco ha posto in evidenza la necessità di adottare misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei bambini e degli studenti. Pertanto, è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido, e la sospensione delle attività scolastiche e di formazione superiore su tutto il territorio comunale.

La decisione presa mira a ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse, assicurando la tutela della pubblica incolumità e prevenendo eventuali situazioni di pericolo.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e ai bollettini meteorologici forniti dalle autorità competenti per rimanere informati sugli aggiornamenti riguardanti l’allerta meteo e le relative disposizioni.

Si raccomanda inoltre di adottare le opportune misure di sicurezza individuali, come rimanere al riparo in luoghi sicuri e evitare spostamenti non necessari durante il periodo di allerta.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare attentamente l’evolversi della situazione meteorologica al fine di valutare eventuali ulteriori misure precauzionali da adottare per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Si ricorda che la chiusura dei plessi scolastici e delle attività formative è un provvedimento preso in considerazione delle eccezionali circostanze meteorologiche e al fine di tutelare la sicurezza e il benessere della comunità. Si invita pertanto la cittadinanza a cooperare e adattarsi a tali misure al fine di affrontare l’allerta meteo nel modo più sicuro ed efficace possibile.