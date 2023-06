Addio al dottor Sabino Figliolia, un pilastro della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità

Andria si stringe intorno alla memoria del dottor Sabino Figliolia, una delle figure più illustri della città, scomparso all’età di 88 anni.

Il dottor Figliolia è stato uno dei soci fondatori della rinomata Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, un’organizzazione dedicata alla promozione dell’inclusione e della sensibilizzazione verso le persone con diversità neurologiche.

La triste notizia è stata diffusa tramite la pagina Facebook della fondazione, dove è stato ricordato con affetto e gratitudine per il suo contributo. “Noi vogliamo ricordarlo così, con il sorriso che regalava a tutti”, si leggeva nel messaggio postato dalla fondazione.

La salma del dottor Figliolia è stata vegliata presso la casa funeraria “Troia” in via Corato, mentre le esequie si terranno giovedì 15 Giugno alle ore 16.30 presso la Chiesa dell’Immacolata, in via Regina Margherita.

La comunità di Andria si prepara a rendere omaggio a questa figura di spicco, che ha lasciato un’impronta significativa nella sua professione e nella sua città.

Il nome del dottor Sabino Figliolia è strettamente legato alla Sacra Spina di Andria, poiché ha ricoperto il ruolo di Responsabile scientifico della Commissione per la Sacra Spina ed è stato testimone del prodigio del 2005, certificandone l’autenticità.

Inoltre, ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali presso la Fondazione Porta Sant’Andrea e il Circolo della Sanità, dimostrando un profondo impegno nel campo della salute e del benessere della comunità.

La Sindaca Giovanna Bruno ha espresso un commosso saluto al dottor Figliolia, riconoscendo il suo straordinario impegno umano e professionale. “Con lei va via l’uomo, il professionista, il padre, il compagno”, ha affermato la Sindaca. Ha inoltre sottolineato la sua straordinaria umanità, il suo senso del dovere e il suo sorriso che ha ispirato fiducia e speranza in coloro che lo hanno incontrato.

La Sindaca ha evidenziato la preziosa eredità del dottor Figliolia, composta da consigli sussurrati, punti di vista mai imposti e un forte impegno sociale. Ha sottolineato il suo credere nei giovani e nelle loro potenzialità in tutti i campi, evidenziando il suo sostegno al sogno realizzato con la Fondazione Pugliese per le Neurodiversità.

Andria piange la perdita di un uomo straordinario, ma è consapevole che il suo lascito continuerà a moltiplicarsi.