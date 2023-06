Affidamento dei locali commerciali nel parcheggio di Viale Europa: Un’operazione trasparente o no?

Nell’ambito dell’affidamento in concessione dei locali commerciali nel parcheggio di Viale Europa a Martina Franca, alcune indiscrezioni hanno sollevato dubbi sibillini sulle modalità e sugli attori coinvolti.

Parcheggio Viale Europa Martina Franca (riproduzione vietata)

Se da un lato l’Amministrazione Comunale si è espressa in favore di una procedura trasparente, emerge un velo di incertezza che merita ulteriori approfondimenti.

Secondo la delibera n.324 dell’8 giugno 2023, la Giunta Comunale di Martina Franca ha dato l’indirizzo al Dirigente del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici, ingegnere Daniele Sgaramella, di avviare la procedura di gara d’appalto.

L’aggiudicazione dei locali avverrà tramite il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune.

Tuttavia, non è stato specificato quali criteri saranno considerati per determinare tale vantaggio economico e come verrà valutata la qualità delle proposte.

Un altro aspetto che solleva perplessità riguarda la durata della concessione.

Sebbene sia stata fissata inizialmente a 6 anni, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 6 anni previa approvazione del Dirigente del Settore Patrimonio, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni che determineranno tale rinnovo.

Questa mancanza di trasparenza potrebbe sollevare interrogativi sulle motivazioni dietro tali decisioni.

Inoltre, non è chiaro come verranno gestite le spese associate all’attività concessionaria.

Mentre è stato affermato che le spese per le utenze, le pulizie dei locali, la manutenzione dell’area verde e lo smaltimento dei rifiuti saranno a carico dell’operatore economico, non sono stati forniti dettagli su come saranno monitorate e controllate tali spese.

Ciò potrebbe creare un margine di discrezionalità nell’interpretazione di tali obblighi e sollevare dubbi sulla corretta gestione delle risorse.

Infine, il processo di pubblicazione del bando di gara solleva interrogativi.

Sebbene sia stato annunciato che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sui canali previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici e trasparenza amministrativa, non è stato specificato quando e come avverrà tale pubblicazione.

Questa mancanza di dettagli può alimentare sospetti sulle tempistiche e sulla reale accessibilità delle informazioni relative alla gara.

In conclusione, sebbene l’Amministrazione Comunale di Martina Franca abbia espresso l’intenzione di procedere in modo tempestivo e trasparente nell’affidamento dei locali commerciali nel parcheggio di Viale Europa, la presenza di alcune lacune informative solleva interrogativi sibillini sulle modalità e sugli attori coinvolti.

È necessario un maggiore livello di chiarezza e trasparenza per dissipare i dubbi e garantire un processo di selezione equo e obiettivo che promuova l’interesse pubblico.