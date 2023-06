Olivicoltura sostenibile: un incontro in Valle d’Itria. Un seminario per promuovere l’olivicoltura sostenibile in Valle d’Itria.

Come coltivare gli olivi in modo rispettoso dell’ambiente e del clima? Questo il tema del seminario organizzato dal GAL Valle d’Itria, che si terrà mercoledì 14 giugno a Cisternino, in provincia di Brindisi.

Le sfide dell’olivicoltura moderna

L’incontro, rivolto agli operatori del settore, si propone di illustrare le corrette pratiche agronomiche per la gestione dell’oliveto, tenendo conto dei cambiamenti climatici e della necessità di ridurre l’impatto ambientale.

Tra gli argomenti trattati ci saranno la fertilità del suolo, la difesa fitosanitaria, la potatura e l’irrigazione.

Gli esperti dell’Università di Bari

A relazionare sul tema saranno due docenti del Di.S.S.P.A., il Dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti dell’Università degli studi di Bari: Claudio Cocozza, professore di Chimica agraria, e Salvatore Camposeo, professore associato di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree.

L’iniziativa è finanziata dal PSR Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Valle d’Itria -Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.