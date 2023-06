Ecco le Tariffe del Parcheggio Orti del Duca di Martina Franca aspettando una Gara d’Appalto che non si sa quando sarà fatta

L’Amministrazione Comunale di Martina Franca ha annunciato l’introduzione di tariffe per il Parcheggio Orti del Duca causando sconcerto e perplessità tra gli utenti.

Queste tariffe entrano in vigore in un contesto di attesa di una gara d’appalto, la cui data rimane misteriosamente indefinita.

Le tariffe proposte variano: per i fruitori occasionali la tariffa sarà di 1 euro l’ora o 10 euro per l’intera giornata.

I residenti del centro storico titolari di abbonamenti potranno usufruire di agevolazioni e fasce orarie gratuite, con tariffe ridotte di 1 euro l’ora e 5 euro per l’intera giornata, ma solo al di fuori delle fasce orarie gratuite.

Tuttavia, ancora una volta ci ritroviamo a sussurrare:

“Ecco le tariffe aspettando una gara d’appalto che non si sa quando sarà fatta.”

noltre, l’implementazione di tariffe prima dell’installazione adeguata delle barriere di sicurezza e del risolvimento dei problemi dell’ascensore che si blocca, sottolinea una mancanza di considerazione per la sicurezza e il benessere degli utenti.

Ascensore Parco Orti del Duca che continuamente si blocca

Non sarebbe stato più saggio aspettare il completamento di questi lavori prima di avviare la raccolta dei pagamenti?

Senza una data definita per la gara d’appalto del parcheggio (Che non può prescindere dal parco), come possono gli utenti avere fiducia nel servizio e nelle tariffe proposte?

Al di là delle tariffe, vi sono questioni ancor più pressanti.

Parco Orti del Duca e le tante problematiche incluse quelle derivanti dall’assenza di una guardiania fissa h24

Nonostante l’assenza di un collaudo ufficiale da parte dell’ingegnere Anania Chiarelli e la presenza di numerose anomalie ancora da risolvere, l’Amministrazione Comunale ha scelto di procedere con l’introduzione di tariffe.

Non sarebbe stato più appropriato attendere la risoluzione di queste questioni, il collaudo ufficiale e una data definita per la gara d’appalto, prima di introdurre tariffe?

Infine, la mancanza di dettagli chiari sulla gestione futura del parcheggio, come ad esempio la previsione di un servizio di guardiania diurna e notturna, solleva ulteriori dubbi.

Ancora una volta, ci ritroviamo a ripetere:

Ecco le tariffe aspettando una gara d’appalto che non si sa quando sarà fatta.

E’ questo il mantra che risuona tra gli utenti del parcheggio, in attesa di risposte concrete e di un servizio che rispetti le esigenze di tutti.

Le tariffe proposte variano a seconda dell’uso del parcheggio e del tipo di utente.

“Ecco le tariffe aspettando una gara d’appalto che non si sa quando sarà fatta”, ma come sarà garantita la qualità del servizio?

Pericoli ancora esistenti nel Parco Orti del Duca

L’implementazione prematura di tariffe, prima della risoluzione dei problemi di sicurezza, come un ascensore che si blocca, solleva gravi questioni sulla priorità data alla sicurezza degli utenti.

La domanda rimane: non sarebbe stato più prudente attendere la risoluzione di queste questioni, così come la definizione di una gara d’appalto, prima di introdurre le tariffe?

In conclusione, è essenziale che l’Amministrazione Comunale di Martina Franca fornisca maggiori dettagli e trasparenza nel processo di gestione del Parco Orti del Duca.

La definizione di tariffe dovrebbe seguire un processo ben definito e trasparente, che comprenda la risoluzione dei problemi esistenti, il collaudo ufficiale e una chiara tempistica per la gara d’appalto.