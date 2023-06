Freddato a colpi di pistola davanti alla porta di casa

Un terribile omicidio ha scosso la tranquilla cittadina di Squinzano, nel Salento, nella serata di martedì 13 giugno. Un uomo di 42 anni è stato brutalmente assassinato proprio davanti alla sua abitazione, situata in via Donizetti. I carabinieri, che si sono prontamente recati sul luogo del delitto, e stanno ricostruendo la tragica dinamica dei fatti.

Secondo le prime indagini, l’uomo sarebbe stato colpito da almeno un proiettile sparato da un’arma da fuoco. Al momento, le ragioni che hanno portato a questo vile gesto rimangono oscure e non è ancora chiaro se l’omicidio sia avvenuto per motivi personali o nell’ambito di una contesa più ampia. Tuttavia, gli investigatori non escludono l’ipotesi di un regolamento di conti.

La notizia dell’omicidio ha gettato nello sconcerto la comunità di Squinzano.