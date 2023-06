Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, annuncia la nuova Giunta municipale

Inizia una "nuova fase di rinascita e sviluppo per Ostuni"

Con il decreto sindacale n. 1 del 6 giugno 2023, il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha nominato la giunta che lo affiancherà alla guida della Città Bianca.

Questo segna l’inizio di una “nuova fase di rinascita e sviluppo per Ostuni”, con una squadra pronta a dedicarsi a pieno alla città e ai suoi cittadini.

Il Vice Sindaco, Giuseppe Tanzarella, gestirà le deleghe all’ambiente ed ecologia, igiene urbana, affari legali e contenzioso, e finanziamenti comunitari – PNRR. Tanzarella avrà anche la responsabilità generale di sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento.

Angelo Brescia è stato nominato assessore con delega alle opere pubbliche, politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica, verde pubblico, arredo urbano, servizi cimiteriali e protezione civile.

Laura Greco avrà invece la responsabilità delle attività produttive, agricoltura, fiere e mercati, demanio, tutela degli animali, viabilità e parcheggi, nonché dell’organizzazione e formazione delle risorse umane.

Nicola Maffei sarà l’assessore al turismo, sport e infrastrutture sportive, politiche della cultura, biblioteca, Museo, polizia locale, mobilità e trasporti, e marketing territoriale.

Francesca Pace si occuperà di urbanistica, pianificazione e gestione del territorio, mentre Antonella Turco gestirà la solidarietà e politiche sociali, sicurezza e coesione sociale, servizi educativi, politiche giovanili, partecipazione e pari opportunità, servizi demografici e toponomastica, e volontariato.

Infine, Antonio Zurlo ha ricevuto la delega al bilancio, finanze, tributi, patrimonio, contratti, gare e appalti.

Nel suo discorso, il Sindaco Pomes ha ringraziato le forze politiche per la disponibilità e la serietà mostrate nella fase di costruzione dell’esecutivo, sottolineando l’importanza del senso di responsabilità con cui tutti hanno contribuito alla creazione di una squadra giovane e qualificata, fondamentale per questa “nuova fase di rinascita e sviluppo per Ostuni”.

“Si respira aria di speranza in città e sentiamo un clima di fiducia che va oltre le aspettative,” ha dichiarato Pomes. “Questo ci stimola a lavorare nell’interesse esclusivo dei cittadini, per portare avanti questa nuova fase di rinascita e sviluppo per Ostuni.”

Ha infine annunciato che tutti i consiglieri comunali saranno coinvolti nell’attività amministrativa, con incarichi specifici su argomenti chiave come il Porto, le marine, il rilancio del sistema costiero, il centro storico, i servizi alle contrade e alle aree rurali, il Viale Pola e il Distretto urbano del Commercio, la Zona industriale e artigianale, l’Ospedale e la cultura della salute, e l’innovazione e l’agenda digitale.

Questa è una mossa strategica per sostenere questa “nuova fase di rinascita e sviluppo per Ostuni”.