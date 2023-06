Motociclista muore in incidente a Laterza.

Un tragico scontro tra una moto e una Fiat 600 ha causato la morte di un 43enne. L’incidente è avvenuto ieri sera vicino a Laterza (TA).

La dinamica dello scontro

Il motociclista viaggiava sulla sua moto quando ha urtato l’auto. L’impatto è stato violento e l’uomo è deceduto sul colpo. Il conducente della Fiat 600 è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Polizia locale e carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si stanno verificando eventuali responsabilità dei due conducenti.