Sala giochi chiusa per droga. La sala giochi “SILVER” di Lecce è stata chiusa per 30 giorni dal Questore. Tre giovani sono stati sorpresi a consumare cocaina mentre giocavano con le macchinette.

Intervento della polizia

L’intervento è avvenuto il 3 giugno, quando gli agenti della Sezione Volanti hanno identificato i tre soggetti. Avevano delle dosi di cocaina, sequestrate dalla polizia. Uno di loro era alterato e aggressivo. Tutti avevano precedenti per reati vari.

Provvedimento cautelare

Il Questore ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza, ex art. 88 T.U.L.P.S., per evitare ulteriori episodi di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento non ha carattere sanzionatorio, ma cautelare. Il gestore del locale deve controllare l’attività svolta, soggetta ad autorizzazione di polizia.