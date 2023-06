Manduria – terra di G7? Il Forum in Masseria anticipa i temi caldi. La Puglia si prepara ad accogliere il prossimo G7, ma prima c’è un appuntamento da non perdere: il Forum in Masseria, che vedrà la partecipazione di alcuni dei più influenti leader politici ed economici del Paese.

Il Forum in Masseria, una vetrina per Manduria

Il quarto Forum in Masseria, un evento patrocinato dalla Regione Puglia e organizzato da Bruno Vespa, è pronto a fare da palcoscenico ad alcuni dei più importanti nomi della politica italiana, compresa la Premier Giorgia Meloni.

Ma c’è di più: in un clima di anticipazione crescente, alcuni osservatori suggeriscono che questo potrebbe essere considerato una specie di preludio al prossimo G7.

Questa prospettiva è divenuta particolarmente interessante dopo che Meloni ha anticipato che la Puglia dovrebbe ospitare il prossimo G7.

Al Forum in Masseria a Manduria in provincia di Taranto, oltre alla Premier Giorgia Meloni, saranno presenti una serie di figure politiche di primo piano, tra cui il vicepremier Salvini e i Ministri Crosetto, Lollobrigida, Urso, Pichetto Fratin, Schillaci, Fitto, e Sangiuliano.

Personaggi di rilievo come Emiliano e Decaro saranno presenti, e il tutto culminerà in un dialogo con l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Il forum avrà luogo nella suggestiva Masseria Li Reni, dove in quattro giorni si alterneranno sul palco 43 ospiti, tra cui otto ministri, per discutere del futuro del nostro Paese.

I temi del G7 in anteprima

Si tratterà di un’occasione per fare il punto sulla situazione politica ed economica italiana, ma anche per anticipare alcuni dei temi che potrebbero essere discussi al prossimo G7, se confermato.

Oltre alla presenza di numerosi politici, l’evento vedrà anche la partecipazione di alcuni importanti esponenti del mondo economico, tra cui Brancaccio, Giansanti, Di Amato, Farina, Fürstenberg Fassio, Hannappel, Ruffinoni, Trentin.

Resta da vedere se le discussioni e le idee che emergeranno dal forum saranno davvero un’anteprima di ciò che potrebbe accadere nel prossimo G7.