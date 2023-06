Margherita Mastromauro, Imprenditrice Pugliese, Eletta Presidente dei Produttori di Pasta Italiani

Corato (BA) – Margherita Mastromauro, imprenditrice pugliese e Presidente dell’azienda di famiglia, il Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.A di Corato (BA), è stata eletta come nuova presidente dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food per il quadriennio 2023-2027. Questa nomina ha ricevuto le congratulazioni del presidente Sergio Fontana e dell’intera Confindustria di Bari e BAT.

Con questo importante incarico, Margherita Mastromauro diventa la rappresentante di spicco dei produttori di pasta italiani, assumendosi un ruolo di grande orgoglio e responsabilità. La pasta è un alimento di rilevanza globale, apprezzato per le sue qualità nutrizionali e svolge un ruolo centrale nella dieta di milioni di persone in tutto il mondo. La nuova Presidentessa ha dichiarato di essere pronta a fare del suo meglio per contribuire alla valorizzazione della pasta e diffondere i suoi innumerevoli valori positivi.

Questo prestigioso incarico è stato preceduto da Riccardo Felicetti, che ha passato il testimone a Margherita Mastromauro. Quest’ultima ha espresso gratitudine per l’opportunità ricevuta e ha assicurato che farà un uso saggio del campanello della presidenza.

Margherita Mastromauro, donna di successo nel mondo imprenditoriale, guida l’azienda di famiglia con determinazione e competenza. Il Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.A, sotto la sua guida, ha raggiunto risultati significativi, posizionandosi come un marchio di eccellenza nel settore della pasta.

La nomina di Margherita Mastromauro rappresenta un importante riconoscimento per la Puglia, una regione rinomata per la sua tradizione e qualità nella produzione di pasta. L’imprenditrice pugliese porterà avanti l’eredità familiare con passione e dedizione, lavorando per il progresso e l’innovazione del settore, mantenendo al contempo un forte legame con le tradizioni italiane.

Con questa elezione, Margherita Mastromauro si unisce al gruppo selezionato di donne che ricoprono ruoli di leadership nel settore alimentare italiano. La sua esperienza e competenza saranno un’importante risorsa per promuovere la pasta italiana sia sul mercato nazionale che internazionale