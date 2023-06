Leporano – Le Reti e le Azioni di Menti insieme per il territorio

Castello Episcopio Grottaglie – Ore 20.00 lunedì 5 giugno

Vengono presentati insieme due progetti che per la prima volta vedono collaborare Gal Magna Grecia, tre Amministrazioni comunali, Terzo settore e Profit

Da due mesi le reti di due distinti progetti – “Reti di Menti” e “Azioni di Menti” – per la prima volta stanno collaborando sinergicamente per lo sviluppo sociale ed economico del territorio di tre comuni jonici: Grottaglie, Carosino e San Giorgio Jonico.



La presentazione dell’iniziativa si terrà, con ingresso libero e gratuito, alle ore 20.00 di lunedì 5 giugno al Castello Episcopio di Grottaglie.

Annunciando la manifestazione Maria Teresa Marangi, progettista e project manager dei progetti, ha spiegato che «per realizzare le azioni previste dai progetti “Reti di Menti” e “Azioni di Menti” sono state costituite due distinte Ats (Associazione Temporanea di Scopo) che comprendono imprese, aziende ed Enti del Terzo Settore che, per la prima volta in questo tipo di interventi, stanno già operando insieme, peraltro alcuni partner sono presenti in entrambe le reti».

«L’auspicio – ha concluso Maria Teresa Marangi – è che, nel prosieguo dei due progetti, possano aderirvi altri partner e istituzioni e che le azioni si sviluppino anche sui territori degli altri nove Comuni che aderiscono al Gal Magna Grecia che li ha finanziati: Crispiano, Faggiano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Statte e Leporano.