Il Lecce finisce in festa ma vince il Bologna

Lecce-Bologna 2-3

Esaminare questa partita come una di campionato, non è giusto. Diciamo che era una festa. Il gol di Banda era già tanto ma i rossoblù non ci stavano e sono andati in gol con Arnautovic e Zirkzee. Ci aveva pensato Oudin a riportare in pari i salentini, ma nel finale, la rete del Bologna con Ferguson.

Comunque si è festeggiata una salvezza con i tifosi, lo stadio era uno spettacolo di colori di giallorossi.

In campo finisce 3-2 per gli ospiti. Sugli spalti, 26.000 tifosi. Tanti cori e tanti applausi per tutti.