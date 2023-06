Vorresti partecipare al concorso “La mia città”? Ecco le modalità

Sei pronto a condividere la bellezza e l’autenticità della tua città con il mondo intero? Siamo entusiasti di ricevere il tuo diario di viaggio e partecipare al concorso “La mia città”! Leggi attentamente le seguenti istruzioni per assicurarti di inviare il tuo contributo nel modo corretto:

Diario di viaggio:

Prendi carta e penna (o il tuo editor di testo preferito) e inizia a scrivere il tuo diario di viaggio sulla tua città nella Puglia. Racconta le esperienze, le emozioni e le meraviglie che questa città ha da offrire. Fai emergere la sua unicità, la sua storia e i suoi luoghi di interesse.

Foto inedite:

Accompagna il tuo diario di viaggio con foto inedite che catturino l’essenza e la bellezza della tua città. Ricorda, immagini ad alta risoluzione saranno preferite. Se le tue foto sono di grandi dimensioni, ti consigliamo di utilizzare WeTransfer per inviarcele insieme al tuo articolo.

Invia la tua proposta di articolo:

Una volta completato l’articolo e selezionate le foto, invia tutto il materiale all’indirizzo email lamiacitta@pugliapress.it. Assicurati di includere le tue informazioni di contatto, come nome completo e numero di telefono, in modo che possiamo comunicare con te in caso di necessità.

La nostra risposta in tre giorni lavorativi

Riceverai una risposta entro 3 giorni lavorativi. Se il tuo articolo risulta conforme alle nostre linee guida, ti invieremo una liberatoria che dovrai firmare prima della pubblicazione. Una volta ricevuta la liberatoria firmata, daremo immediatamente il via alla pubblicazione del tuo articolo sulla nostra piattaforma.

Ti preghiamo di avere pazienza mentre valutiamo il tuo contributo. Assicurati di controllare la tua email regolarmente per eventuali comunicazioni da parte nostra.

Appena il tuo articolo sarà pronto per essere pubblicato, inizieremo la fase di promozione e diffusione attraverso i nostri canali. Questo permetterà a un vasto pubblico di leggere e apprezzare la tua storia sulla tua città della Puglia.

Conclusione:

Appena avrai fatto tutto, inviaci il tuo contributo senza indugi! Ti ricordiamo che hai tempo fino al 31 agosto per partecipare. Pertanto, ti consigliamo di inviarci il tuo articolo il prima possibile per avere più tempo per ottenere visualizzazioni.

Premi

Saranno assegnati tre premi identici: un weekend da sogno per due persone. Il primo premio sarà assegnato all’articolo che otterrà il maggior numero di letture durante il periodo del concorso. Il secondo premio sarà selezionato da una giuria specializzata, valutando la creatività e l’originalità del tuo articolo. Infine, il terzo premio sarà riservato alla categoria giornalisti, sia pubblicisti che professionisti.

Fai in fretta

Non vediamo l’ora di condividere il tuo articolo e di far conoscere al mondo la bellezza della tua città!

Non perdere l’opportunità di far conoscere al mondo la tua città della Puglia e di vincere un fantastico weekend per due persone! Invia il tuo articolo il prima possibile e resta sintonizzato per ulteriori comunicazioni.

Non vediamo l’ora di leggere il tuo coinvolgente diario di viaggio sulla tua città!

Il team di Puglia Press