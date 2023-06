Taranto – Azzerata la Giunta. Quali cambiamenti?

La città si trova attualmente in un periodo di cambiamenti significativi. È un fenomeno già avvenuto in passato e si sta ripetendo adesso, coinvolgendo l’attuale amministrazione locale, confermata dagli ultimi risultati elettorali, nonché in altre occasioni con un sindaco diverso, sempre ai primi di Giugno.

È emersa una situazione di rinnovamento completo all’interno della giunta del sindaco Rinaldo Melucci, che ha portato all’azzeramento pratico del suo team di governo. Attualmente, rimangono in carica solamente due assessori, Fabrizio Manzulli e Mattia Giorno, entrambi scelti direttamente dal sindaco stesso. Manzulli ricoprirà il ruolo di vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, mentre Giorno sarà assessore, sebbene il suo specifico ambito di competenza non sia ancora stato definito.

Si è così aperta una fase di profonda riorganizzazione degli organi e degli equilibri amministrativi, come affermato ufficialmente dal Comune. È stato annunciato che nelle prossime settimane si terranno consultazioni con i gruppi consiliari al fine di raccogliere spunti utili per la ricostituzione della giunta comunale e di altre strutture amministrative.

Nel frattempo, il sindaco ha espresso la volontà di arricchire il team tecnico per garantire una gestione efficace delle questioni di rilievo per la città. Questa scelta è motivata dalla consapevolezza che l’attuale fase delicata e di intenso lavoro richiede un approccio concreto e impegnato nei confronti della comunità e dei suoi interessi.

Di conseguenza, ci si prepara a una profonda revisione degli equilibri politici e, forse, a una riorganizzazione della maggioranza, considerando anche la relazione tra il sindaco Melucci e Italia Viva. Questa fase rappresenta il proseguimento delle consultazioni concluse di recente dal sindaco con i partiti politici, a seguito delle tensioni emerse all’interno della coalizione di governo. È importante sottolineare il ruolo potenziale di Italia Viva in questa nuova configurazione della giunta.