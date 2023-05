Locali da incubo – Carabinieri del N.A.S. di Taranto intensificano i controlli sulla sicurezza alimentare

Durante mirati controlli nel settore della sicurezza alimentare condotti tra le province di Taranto e Brindisi, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno riscontrato diverse irregolarità presso alcune attività alimentari.

In particolare, durante un’ispezione presso un deposito di alimenti e bevande situato nella provincia di Brindisi, sono state rilevate la presenza di ragnatele in vari punti del soffitto e la presenza diffusa di sporco stantio sui pavimenti. Queste gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali hanno determinato la chiusura immediata del deposito.

In un centro cittadino della stessa provincia, i militari, in collaborazione con le forze dell’Arma territoriale e il Servizio veterinario dell’ASL di Brindisi, hanno scoperto un’attività ambulante abusiva di prodotti ittici. Sono stati sequestrati circa 80 kg di prodotti ittici, privi di informazioni di tracciabilità, che sono stati conferiti allo zoo “Safari” di Fasano. L’attività ambulante è stata immediatamente sospesa e al titolare sono state contestate violazioni amministrative per un valore di 4.500 euro.

Inoltre, presso una caffetteria-gelateria a Manduria, i Carabinieri hanno eseguito un sequestro amministrativo di circa 100 kg di semilavorati per gelateria con scadenza superata (alcuni anche da diversi anni). Durante l’ispezione sono state rilevate carenze igienico-sanitarie nel deposito degli alimenti, che hanno portato alla sospensione dell’attività da parte dell’ASL. Il titolare è stato sanzionato per un totale di 3.000 euro.

Infine, in un’altra attività della provincia di Taranto specializzata nella vendita di alimenti etnici, sono state sequestrate amministrativamente 276 confezioni di alimenti vari perché le etichette non riportavano le informazioni in lingua italiana. Il titolare è stato sanzionato amministrativamente.

I Carabinieri del N.A.S. di Taranto continuano a garantire la sicurezza alimentare nel territorio, contrastando le irregolarità e tutelando la salute dei consumatori.