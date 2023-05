Il Corpo Forestale Volontario di Taranto ha partecipato una manifestazione per l’associazione “12 giugno”

Il Corpo Forestale Volontario di Taranto, guidato dal suo Presidente Francesco Basi, ha partecipato attivamente a una significativa manifestazione organizzata dall’associazione “12 giugno” presieduta dal sig. Cosimo Semeraro. L’evento, che si è svolto con grande partecipazione e coinvolgimento della comunità, ha avuto lo scopo di commemorare le vittime sul lavoro e sottolineare l’importanza di adottare misure più efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori.

La manifestazione ha avuto luogo presso la chiesa Gesù Divin Lavoratore, dove è stata celebrata una messa speciale in onore delle vittime sul lavoro. La cerimonia, guidata da Padre Nicola Preziuso, ha offerto un momento di riflessione e preghiera per ricordare coloro che hanno perso la vita nel corso delle loro attività lavorative. La presenza del Corpo Forestale Volontario di Taranto e degli altri O.D.V. disponibili ha testimoniato l’impegno delle forze volontarie locali nella promozione di una cultura di sicurezza e nel sostegno alle iniziative volte a prevenire incidenti sul lavoro.

Al termine della messa, è stata organizzata una deposizione di una corona di alloro nella piazza “Caduti sul Lavoro”, un luogo simbolico dedicato alle vittime delle tragedie sul lavoro. Questo gesto solenne ha rappresentato un omaggio tangibile a tutte le persone che hanno perso la vita a causa di incidenti sul lavoro e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare la protezione dei lavoratori.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare il mondo della politica, affinché si adottino norme e regolamenti più efficaci per prevenire tali tragedie. È fondamentale che le istituzioni politiche assumano un ruolo attivo nella creazione di un ambiente lavorativo più sicuro, promuovendo la legislazione adeguata e garantendo l’applicazione e il rispetto delle norme esistenti.

La partecipazione del Corpo Forestale Volontario di Taranto a questa manifestazione è stata un segnale tangibile del loro impegno nel promuovere la sicurezza sul lavoro e nel prevenire incidenti. Il lavoro delle forze volontarie, come il Corpo Forestale, è fondamentale per garantire la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche per sostenere e sensibilizzare sulla sicurezza delle persone che operano in contesti lavorativi diversi.

Si spera che l’iniziativa del Corpo Forestale Volontario di Taranto e dell’associazione “12 giugno” abbia un impatto significativo sulla società e sul mondo della politica, spingendo le istituzioni a rafforzare la legislazione in materia.