Nuove Piantumazioni di Alberi e Monitoraggio dell’Aria per un Ambiente Migliore ad Andria

Nel corso del fine settimana, il Forum Ambiente Ricorda e Rispetta ha effettuato la piantumazione di 9 nuove paulonie in due aree comunali di Andria.

Questa donazione fa parte di un ampio programma di raccolta avviato durante le scorse festività natalizie, grazie al quale sono state acquisite quasi 150 essenze arboree, grazie alla generosità dei cittadini e delle associazioni locali.

In particolare, i nove alberi sono stati donati dalla Manzoni Sport.

Recentemente, sono state anche piantate una ventina di alberi nel bosco urbano di largo Ceruti, gestito dall’associazione 3Place.

Altre essenze arboree saranno posizionate in diverse aree, soprattutto lungo via Ceruti, dove esiste un’area di proprietà comunale.

L’impegno del Forum non si limita solo alle piantumazioni, ma prosegue anche con l’installazione di cinque centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria.

Il processo inizierà da Piazza Trieste e Trento, per poi posizionare le altre centraline nelle zone individuate dai tecnici.

Dopo alcuni giorni di prove per tarare le apparecchiature, inizierà la rilevazione giornaliera 24 ore su 24 per un anno intero. Inoltre, sarà predisposto un report trimestrale, come ha spiegato il Presidente del Forum, Giovanni Massaro.

I dati raccolti saranno sempre accessibili attraverso un’app dedicata.

Con queste iniziative, la città di Andria dimostra un impegno concreto verso la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini