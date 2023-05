Marchionna trionfa a Brindisi e torna sindaco dopo 30 anni. Giuseppe Marchionna, del centrodestra, è il nuovo sindaco di Brindisi dopo aver battuto Roberto Fusco al ballottaggi.

Brindisi ha un nuovo sindaco: si tratta di Giuseppe Marchionna, esponente del centrodestra e già alla guida della città negli anni ’90. Marchionna ha vinto il ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Roberto Fusco, con una differenza di oltre 2.400 voti. Marchionna ha raccolto il 53,99 percento dei consensi (16.814 voti), mentre Fusco si è fermato al 46,01 percento (14.328 voti).

Marchionna promette di lavorare per il bene della città e di dialogare con le altre forze politiche e sociali

Marchionna ha ringraziato i suoi elettori e i partiti che lo hanno sostenuto, promettendo di lavorare per il bene della città e di rispettare gli impegni presi in campagna elettorale. Ha anche detto di voler dialogare con le altre forze politiche e sociali per affrontare le sfide che attendono Brindisi.

Fusco riconosce la sconfitta ma si dice soddisfatto del risultato del centrosinistra, che ha recuperato terreno rispetto al primo turno

Fusco ha riconosciuto la sconfitta e ha augurato buon lavoro al nuovo sindaco, sottolineando però le criticità che dovrà affrontare. Ha anche espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto dal centrosinistra, che ha ridotto il divario rispetto al primo turno.