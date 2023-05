Frane e alluvioni in Emilia Romagna e Marche: la Puglia è pronta ad affrontare il rischio idrogeologico? La Puglia è una delle regioni più a rischio di frane e alluvioni in Italia, con il 89% dei comuni esposti a pericolo idrogeologico. Emilia Romagna e Marche sotto l’acqua: frane e alluvioni devastano il territorio

Il disastro idrogeologico che ha colpito le due regioni mette in luce le scelte sbagliate e i progetti inefficaci fatti in passato per la tutela del suolo. Ma come sarebbe la situazione se lo stesso scenario si verificasse in Puglia?

Secondo i dati ufficiali, la regione pugliese è una delle più a rischio di frane e alluvioni in Italia, con il 9% della superficie a pericolosità frana, di cui il 3,1% a rischio elevato o molto elevato. Inoltre, quasi tutti i comuni (89%) sono esposti a pericolo idrogeologico, con conseguenze gravi per la popolazione, le attività economiche e i beni culturali.

Per contrastare questo rischio, la Regione Puglia sta attuando una serie di interventi di messa in sicurezza e aumento della resilienza dei territori più vulnerabili, sia sul fronte delle frane e delle alluvioni che su quello dell'erosione costiera.

Per contrastare questo rischio, la Regione Puglia sta attuando una serie di interventi di messa in sicurezza e aumento della resilienza dei territori più vulnerabili, sia sul fronte delle frane e delle alluvioni che su quello dell’erosione costiera.

Tra le azioni previste ci sono la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e dei sistemi di drenaggio e pompaggio, la laminazione delle piene e la stabilizzazione delle pendici, utilizzando principalmente infrastrutture verdi e tecniche di ingegneria naturalistica.

Inoltre, si punta a creare, curare e ripristinare infrastrutture verdi e servizi ecosistemici che aiutino a ridurre i rischi, come i corridoi ecologici della rete ecologica regionale, le infrastrutture ecologiche nelle aree urbane, i tetti verdi, le superfici permeabili e la disimpermeabilizzazione di aree ampie.

Per integrare e sviluppare i sistemi di prevenzione multirischio. Si sta anche lavorando a meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce, che possano avvisare tempestivamente la popolazione in caso di emergenza.

Il governatore Michele Emiliano ha annunciato in tempi non sospetti, 45 milioni di euro per il 2023 per realizzare 150 interventi diffusi per la cura e la sicurezza del territorio, ma il dato del 89% del totale a rischio idrogeologico è ancora preoccupante.

Dal 2015 ad oggi sono stati finanziati 175 interventi per circa 500 milioni di euro a beneficio dei Comuni pugliesi. Per il 2023 sono previsti altri 45 milioni di euro per realizzare 150 interventi diffusi per la cura e la sicurezza del territorio. Lo ha annunciato il governatore Michele Emiliano, in tempinon sospetti, sottolineando che si tratta di una buona notizia per tutte le province pugliesi e che i Comuni dovranno intervenire velocemente, affidando i lavori entro 8 mesi dalla ricezione dei contributi.

Tuttavia, il dato del 89% del totale a rischio idrogeologico è ancora preoccupante e fa riflettere sulla qualità degli investimenti fatti finora e sulla necessità di una maggiore attenzione alla tutela del suolo.