Il Foggia vince in primo round di play-off con il Crotone

Foggia-Crotone 1-0

La sfida tra Foggia e Crotone, conclusasi con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa, è stata contraddistinta da un finale nervoso e incandescente.

Infatti, durante i minuti di recupero, è esplosa una vera e propria rissa tra le due panchine, con Delio Rossi coinvolto.

Il punteggio al momento delle scaramucce era di 1-0 in favore del Foggia, ma pochi minuti prima il Crotone aveva visto annullato un gol a Golemic che avrebbe significato il pareggio.

In un momento così delicato della partita, è bastato un pallone allontanato per far degenerare la situazione, con il gioco che si è interrotto per circa due minuti.

Il primo round di questa sfida, quindi, va ai padroni di casa, dopo un primo tempo caratterizzato da un equilibrio serrato.

Il Foggia è sceso in campo nella ripresa con una marcia in più, creando diverse occasioni pericolose. Al 65° minuto, è arrivato il gol di Peralta, mentre gli ospiti hanno cercato di aumentare il ritmo dopo una fase iniziale in cui sembravano avere il controllo della situazione.

Sono state create occasioni per il pareggio, ma la difesa del Foggia ha avuto la meglio.