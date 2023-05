Asset: cinque anni di sviluppo ecosostenibile del territorio pugliese. Al teatro Kursaal Santalucia di Bari, l’agenzia regionale Asset ha presentato il suo primo lustro (cinque anni) di vita, riepilogando nel book Asset 2018-2023, che è stato distribuito nell’occasione, attività, progetti e interventi in molteplici settori, sviluppati in maniera multidisciplinare integrando competenze ed esperienze, piani e programmi svolti con approccio strategico e finalizzati allo sviluppo ecosostenibile del territorio pugliese.

Il piano Taranto futuro prossimo e il supporto ai Giochi del Mediterraneo 2026 sono due delle principali attività di Asset.

Asset ha presentato i risultati dei primi cinque anni di lavoro a Bari, alla presenza del governatore Emiliano e del direttore Sannicandro.

L’agenzia è anche impegnata nella prevenzione del rischio idrogeologico, con diverse valutazioni ambientali strategiche, come quella sul nuovo ospedale di Andria e sul piano di sviluppo Nardò technical center. Asset collabora anche con il Cnr e con l’università di Bari per aggiornare le cartine geografiche integrate, e fornisce supporto al commissario di governo contro il rischio idrogeologico in Puglia. In questo ambito sono stati realizzati 92 interventi e altri 21 sono in corso. Ci sono anche 27 progetti in fase di appalto e 35 interventi finanziati in fase di progettazione. Infine, Asset valorizza il patrimonio culturale, con il progetto di segnaletica infografica lunga la via Francigena e la riqualificazione dei padiglioni della Fiera del Levante di Bari.