“Il Taranto Football Club 1927 comunica di aver raggiunto con il Direttore Sportivo, Luca Evangelisti, l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Il club ringrazia il Direttore Evangelisti per la professionalità dimostrata in questi mesi in riva allo Ionio. L’intera società rivolge a lui i migliori auguri per il proseguo della sua carriera”.