Foggia – Controlli e sequestri nel Quartiere Ferrovia. La Polizia Locale di Foggia continua a monitorare il Quartiere Ferrovia, una zona della città da tempo al centro di attenzioni da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Nella serata di mercoledì 25 maggio 2023, gli agenti in assetto S.A.D. (Servizio Antidegrado) hanno effettuato diversi interventi e verifiche nelle strade vicine alla stazione ferroviaria.Il bilancio dell’operazione è stato di tre sequestri di merce usata venduta senza autorizzazione in via Podgora.

Si tratta di 120 pezzi tra scarpe, abiti usati e oggetti vari che sono stati sequestrati amministrativamente e messi a disposizione dell’autorità competente. Uno dei venditori abusivi è stato anche sanzionato per la violazione della legge regionale n°24/2015 (Codice del Commercio) e allontanato dalla zona per 48 ore con un provvedimento di “Daspo Urbano”, previsto dalla legge 48/2017.

Durante l’attività, gli agenti hanno anche sequestrato un coltello con una lama di 10 cm che era in possesso di un uomo sorpreso in atteggiamenti di bivacco. Inoltre, hanno intimato un ordine di allontanamento per 48 ore a una donna che svolgeva attività di meretricio in viale XXIV Maggio.

La Polizia Locale ha anche controllato il rispetto delle norme del Codice della Strada, fermato 13 veicoli e 16 persone e sanzionato 10 infrazioni.

Questi controlli si aggiungono a quelli già effettuati nei giorni precedenti nel Quartiere Ferrovia, dove sono stati eseguiti altri sequestri di merce usata e comminati altri Daspo Urbani. L’obiettivo è quello di contrastare il degrado e l’illegalità in una zona sensibile della città e garantire la sicurezza e la legalità ai cittadini.