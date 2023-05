Convegno LILT a Lecce: come assistere i malati oncologici. Sabato 27 maggio, in occasione della XXII Giornata nazionale del Sollievo, si terrà a Lecce un convegno su “L’assistenza socio-sanitaria in Oncologia”. L’evento è organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce, in collaborazione con l’ASL e la Pia Fondazione “Card. Giovanni Panico”.

Il convegno, che si svolgerà dalle 9 alle 13 presso il Polo didattico di via Miglietta, 5 (aula 1), ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di garantire il sollievo dalla sofferenza fisica e morale ai pazienti affetti da una malattia cronica o terminale e ai loro famigliari.

Tra i temi trattati ci saranno la continuità assistenziale per il malato oncologico, le cure palliative e il ruolo dell’Hospice, il servizio gratuito di Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) per i pazienti terminali erogato dalla LILT di Lecce e il supporto sociale per la famiglia del malato terminale.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui i direttori delle UOC Oncologia degli ospedali “Vito Fazzi” di Lecce e “C. Panico” di Tricase, il responsabile dell’Hospice di San Cesario di Lecce, la psicologa e il responsabile della Delegazione LILT di Gallipoli. I lavori saranno coordinati dal responsabile scientifico LILT Lecce Giuseppe Serravezza e introdotti dal presidente LILT Lecce Carmine Cerullo.

“Con questo convegno – afferma Cerullo – vogliamo evidenziare l’importanza e l’esperienza trentennale della Lega contro i tumori di Lecce nell’assistenza domiciliare oncologica nella continuità assistenziale ospedale-territorio, grazie a tre equipe medico-infermieristiche e allo psicologo. Un approccio ad ampio raggio, che ci auguriamo possa arrivare a coprire l’intera provincia”.